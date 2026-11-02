Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı

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Almanya'nın Passau kenti yakınlarındaki A3 otoyolunda gerçekleştirilen rutin araç kontrolünde dikkat çeken bir olay yaşandı. Sınır polisinin durdurduğu Türk sürücünün otomobilinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 950 bin euro olan 8 kilogram altın bulundu.

ARACIN ORTA KONSOLUNA GİZLEMİŞLER

Polisin açıklamasına göre, altınlar otomobilin orta konsoluna profesyonelce yerleştirilmiş özel bir kaçakçılık bölmesinde ele geçirildi. Gizli bölmeden çıkarılan altınların değerinin yaklaşık 950 bin euro (52 milyon 925 bin 640 TL) olduğu belirlendi.

ALTINLARIN SAHİBİ OLDUĞUNU KANITLAYAMADI

17 Ekim'de gerçekleştirilen kontrolde, sürücünün Türkiye'den gelen 38 yaşında bir erkek olduğu tespit edildi. Sürücü, araçta bulunan 8 kilogram altının gerçek sahibi olduğunu kanıtlayamayınca kara para aklama şüphesiyle karşı karşıya kaldı.

ALTINLARA VE TELEFONUNA EL KONULDU

Olayın ardından polis, altınlara ve sürücünün cep telefonuna el koydu. Münih Savcılığı bünyesindeki Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Merkezi tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com