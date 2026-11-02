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Bahçeli'nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler

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Bahçeli'nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler
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Türkiye'de il olma potansiyeli taşıyan ilçeler yeniden tartışma konusu oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce gündeme getirdiği 19 ilçelik liste ile önceki tahminler karşılaştırıldığında 10 ilçenin ortak olduğu, 9 ilçenin ise listede bulunmadığı görüldü. Özellikle Gebze, Çorlu ve İnegöl'ün yer almaması dikkat çekti.

  • Devlet Bahçeli'nin il statüsü kazanması gündeme gelen 19 ilçelik listesi ile daha önce yayımlanan 100 ilçelik tahmin listesinin son 19 sırası karşılaştırıldığında 10 ilçe ortak, 9 ilçe farklı çıktı.
  • Akhisar, Alanya, Ergani, Konya Ereğli, Fethiye, Kozan, Lüleburgaz, Polatlı, Siverek ve Tarsus her iki listede de yer alıyor.
  • Önceki tahmin listesinde bulunan Anamur, Cizre, Çorlu, Edremit, Gebze, İskenderun, İnegöl, Kahta ve Yüksekova, Bahçeli'ye atfedilen 19 ilçelik listede bulunmuyor.

Türkiye'de il sayısının artırılmasına yönelik tartışmalar sürerken, il statüsü kazanabilecek ilçelere ilişkin iki farklı liste arasındaki farklar ortaya çıktı. Daha önce yayımlanan 100 ilçelik tahmin listesinin son 19 sırasında bulunan yerleşimlerle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği 19 ilçe karşılaştırıldı. İki listede 10 ilçe ortak çıkarken, 9 ilçenin yerini farklı ilçelerin aldığı görüldü.

BAHÇELİ'NİN LİSTESİNDE 19 İLÇE YER ALIYOR

Bahçeli'nin açıklamasında yer aldığı aktarılan ilçeler, Türkiye'nin farklı bölgelerine dağılıyor. İç Anadolu'dan Polatlı ve Konya Ereğli; Karadeniz'den Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli; Doğu Anadolu'dan Erciş, Doğubayazıt ve Ahlat listede bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu'dan Ergani, Midyat ve Siverek; Akdeniz'den Elbistan, Kozan, Alanya ve Tarsus; Ege'den Fethiye ve Akhisar; Marmara'dan ise Lüleburgaz ve Bandırma sıralanıyor.

10 İLÇE İKİ LİSTEDE DE VAR

Önceki tahminlerle Bahçeli'ye atfedilen liste karşılaştırıldığında Akhisar, Alanya, Ergani, Konya Ereğli, Fethiye, Kozan, Lüleburgaz, Polatlı, Siverek ve Tarsus'un her iki listede de bulunduğu görülüyor.

GEBZE, ÇORLU VE İNEGÖL LİSTEYE GİREMEDİ

Önceki tahminlerde yer alan Anamur, Cizre, Çorlu, Edremit, Gebze, İskenderun, İnegöl, Kahta ve Yüksekova ise karşılaştırılan 19 ilçelik listede bulunmuyor.

Özellikle sanayi ve üretim faaliyetleriyle öne çıkan Gebze, Çorlu ve İnegöl'ün listede yer almaması dikkat çekiyor. Bahçeli'ye atfedilen listede bu ilçelerin yerine Ünye, Vezirköprü, Zonguldak Ereğli, Erciş, Doğubayazıt, Ahlat, Midyat, Elbistan ve Bandırma bulunuyor.

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