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Fenerbahçe-Liverpool maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Çarşamba günü saat 20.45'te Fenerbahçe'nin Liverpool'u konuk edeceği maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin'e Nicolas Danos ile Benjamin Pages yardımcı olacak, dördüncü hakem Jeremy Stinat olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Çarşamba günü 20.45'te Fenerbahçe'nin Liverpool'u konuk edeceği karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Liverpool'u konuk edecek. Çarşamba günü saat 20.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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