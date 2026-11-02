9 gol yiyen kaleciden maç sonrası olay sözler

Hollanda Eredivisie'nin 11. haftasında Twente, deplasmanda karşılaştığı Excelsior'u 9-0 mağlup etti. Woudestein Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst attığı 4 golle öne çıkarken, ev sahibi ekibin performansı da dikkat çekti.

Twente'nin farklı galibiyetinde Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst başrolü oynadı. Hollandalı golcü, 12, 32, 33 ve 62. dakikalarda attığı gollerle 4 kez fileleri havalandırdı.

Konuk ekibin diğer gollerini 39. dakikada Thomas van den Belt, 45+1 ve 82. dakikalarda Daan Rots, 49. dakikada Jordy Bawuah ve 71. dakikada Ramiz Zerrouki kaydetti.

5. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDILAR

Excelsior'da Nesto Groen, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Twente, aldığı farklı galibiyetle puanını 23'e yükselterek 4. sıraya yerleşti. Excelsior ise 11 puanla 15. sırada kaldı.

TEK BİR ŞUT BİLE ATAMADILAR

Excelsior'un sahadaki etkisiz performansı maçın istatistiklerine de yansıdı. Ev sahibi ekip, 90 dakika boyunca rakip kaleye tek bir şut dahi çekemedi ve karşılaşmayı 0 gol beklentisiyle (xG) tamamladı.

Rakip ceza sahasında yalnızca 2 kez topla buluşabilen Excelsior, maç boyunca 152 başarılı pas yaptı. Twente'nin yüzde 80'e yüzde 20 üstünlük kurduğu topla oynama istatistiğinin yanı sıra ev sahibi takımın tek bir korner bile kullanamaması dikkat çekti.

"BU SKANDAL BİR DURUM"

Kalesinde 9 gol gören Excelsior kalecisi Stijn van Gassel, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takımının performansına sert tepki gösterdi. Erken gelen kırmızı kartın bu kadar ağır bir yenilgiye gerekçe olamayacağını vurgulayan Van Gassel, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl da Twente maçında erken bir kırmızı kart gördük ama o zaman takım olarak dimdik durduk. Şimdi ise hepimiz birbirimizi hayal kırıklığına uğrattık. Kırmızı karta rağmen bu skandal bir durum."