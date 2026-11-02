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Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı

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Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı Haber Videosunu İzle
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
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Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin 1-0 önde olduğu sırada sigara içmek için dışarı çıkan bir taraftar, geri döndüğünde Göztepe'nin 2-1 öne geçtiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Gördüğü skora inanamayan taraftar, küfürler savurarak tepkisini gösterdi.

  • Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.
  • Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin 45+1. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti; Göztepe, Sinclair Armstrong'un 76. ve Andre Henrique'nin 78. dakikadaki golleriyle skoru 2-1'e getirdi.
  • Takımının 1-0 önde olduğu sırada sigara içmek için dışarı çıkan bir Fenerbahçeli taraftar, döndüğünde skoru 2-1 Göztepe lehine görünce küfürler savurdu.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından ortaya çıkan bir görüntü ise karşılaşmada yaşanan skor değişiminin bir taraftara nasıl yansıdığını gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'nin 1-0 üstün olduğu sırada sigara içmek için dışarı çıkan bir taraftar, geri döndüğünde gördüğü skor karşısında neye uğradığını şaşırdı.

SKORU GÖRÜNCE KÜFÜRLER SAVURDU

Göztepe'nin 2-1 öne geçtiğini gören Fenerbahçeli taraftar, yaşananlara inanamadı. Kısa süreliğine dışarı çıktığında takımının önde olduğunu bilen taraftar, geri döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Skora tepki gösteren taraftarın küfürler savurduğu anlar görüntülere yansıdı.

FENERBAHÇE İKİ DAKİKADA YIKILDI

Karşılaşmada Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin 45+1. dakikada attığı golle öne geçti. Ancak Göztepe, 76. dakikada Sinclair Armstrong ve 78. dakikada Andre Henrique'nin golleriyle skoru 2-1'e getirdi. Sarı-lacivertliler kalan dakikalarda beraberliği sağlayamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıyusuf fetih zozik:

Aslında Fenerbahçe mi yoksa sigara mı sağlığa daha çok zararlı diye bir araştırma yapsalar hiç şüphesiz Fenerbahçe olur

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Haber YorumlarıZafer El:

:) :) hiç güleceğim yoktu yurdum insanı simokin sağlığa. Zararlı

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Haber YorumlarıOnline Money:

Çıkmayacaksin balkona

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Haber YorumlarıKenan Sırmalı:

yok aslında birbirimizden farkımız, sadece renk farklılığı, bende 2-0 olunca yatmıştım, sabah uyandığımda 2-2 olmuş yani BEYAZ yattım , SİYAH uyandım

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Haber Yorumlarıisa1507_:

feneri haaaam yaptı göztepe

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