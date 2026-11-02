Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı

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Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından ortaya çıkan bir görüntü ise karşılaşmada yaşanan skor değişiminin bir taraftara nasıl yansıdığını gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'nin 1-0 üstün olduğu sırada sigara içmek için dışarı çıkan bir taraftar, geri döndüğünde gördüğü skor karşısında neye uğradığını şaşırdı.

SKORU GÖRÜNCE KÜFÜRLER SAVURDU

Göztepe'nin 2-1 öne geçtiğini gören Fenerbahçeli taraftar, yaşananlara inanamadı. Kısa süreliğine dışarı çıktığında takımının önde olduğunu bilen taraftar, geri döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Skora tepki gösteren taraftarın küfürler savurduğu anlar görüntülere yansıdı.

FENERBAHÇE İKİ DAKİKADA YIKILDI

Karşılaşmada Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin 45+1. dakikada attığı golle öne geçti. Ancak Göztepe, 76. dakikada Sinclair Armstrong ve 78. dakikada Andre Henrique'nin golleriyle skoru 2-1'e getirdi. Sarı-lacivertliler kalan dakikalarda beraberliği sağlayamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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Kaynak: Haberler.com