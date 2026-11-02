Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular

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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool, sahasında ağırladığı Arsenal'e 1-0 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan İngiliz devi, kritik mücadele öncesinde taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
- Arsenal, Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool'u deplasmanda 1-0 mağlup etti; golü 16. dakikada Kai Havertz attı.
- Bu galibiyetle puanını 24'e yükselten Arsenal liderliğini sürdürürken, Liverpool 15 puanda kaldı.
- Liverpool, çarşamba günü İstanbul'da Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına sahasındaki yenilgiyle çıkacak.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool ile Arsenal, Anfield'da karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede konuk ekip Arsenal, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Arsenal'e üç puanı getiren golü karşılaşmanın 16. dakikasında Kai Havertz kaydetti. Liverpool, kalan dakikalarda skoru değiştiremeyince sahasında puan kaybı yaşadı.
ARSENAL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu galibiyetle puanını 24'e yükselten Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig'de liderlik koltuğundaki yerini korudu. Sahasında kritik bir yenilgi alan Liverpool ise 15 puanda kaldı.
ŞİMDİ RAKİP FENERBAHÇE
Liverpool, Premier Lig'de aldığı Arsenal yenilgisinin ardından rotasını Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. İngiliz ekibi, çarşamba günü İstanbul'da Fenerbahçe'nin konuğu olacak.
Sarı-lacivertlilerle oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde sahasında mağlup olan Liverpool, İstanbul deplasmanına moral kaybıyla çıkacak.
Liverpool, Fenerbahçe mücadelesinin ardından Premier Lig'de Crystal Palace deplasmanına gidecek. Arsenal ise Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak, ardından ligde Hull City'yi ağırlayacak.