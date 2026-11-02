Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak

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Döviz kurlarındaki hareketlilik ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Sektör kaynaklarına göre, salı gününü çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz (LPG) grubunda 9 TL fiyat artışı öngörülüyor.

YÜZDE 20’NİN ÜZERİNDE ARTIŞ

Beklenen artışın gerçekleşmesi durumunda, İstanbul’da 41,00 – 42,31 TL bandında seyreden litre fiyatları doğrudan 50 TL eşiğini geride bırakacak. Bu oran, mevcut pompa fiyatlarına yaklaşık yüzde 21 ila 22 aralığında bir maliyet artışı olarak yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Piyasa temsilcileri; benzin ve motorin fiyatlarında ise şu aşamada yeni bir zam ya da indirim öngörüsü bulunmadığını belirtiyor.