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Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak

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Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak Haber Videosunu İzle
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak
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Akaryakıt piyasasında otogaz kullanıcılarını üzecek gelişme. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, LPG’nin litre fiyatına 9 liralık dev artış bekleniyor. Salı gece yarısı yürürlüğe girmesi öngörülen zamla birlikte otogazın litresi 50 liranın üzerine çıkacak.

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Sektör kaynaklarına göre, salı gününü çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz (LPG) grubunda 9 TL fiyat artışı öngörülüyor.

YÜZDE 20’NİN ÜZERİNDE ARTIŞ

Beklenen artışın gerçekleşmesi durumunda, İstanbul’da 41,00 – 42,31 TL bandında seyreden litre fiyatları doğrudan 50 TL eşiğini geride bırakacak. Bu oran, mevcut pompa fiyatlarına yaklaşık yüzde 21 ila 22 aralığında bir maliyet artışı olarak yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Piyasa temsilcileri; benzin ve motorin fiyatlarında ise şu aşamada yeni bir zam ya da indirim öngörüsü bulunmadığını belirtiyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

petrol ülkesi rusya gibi halkımız akaryakıtsız kalmıyor elhamdülillah. ya da petrol zengini iranda halk ekmek bulamıyor. şu ortamda gemiyi bu kadar başarılı yönetmek de marifettir. ama bardağın boşunu görmek isteyenler için eleştirilecek şeyler bitmez. Allah resiten razı olsun. işine gelmeyenlerin derdi ekonomi vs değil. zira en büyük hırsız onlar. onların derdi muhafazakar dindar bir iktidar istemiyorlar hepsi bu

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Haber YorumlarıOsman Aslan:

Bi kere domaltıp si...de kurtulalım ag

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