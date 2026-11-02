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Fenerbahçe'de kritik zirve! Mayıs ayı için karar çıktı

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Fenerbahçe'de kritik zirve! Mayıs ayı için karar çıktı
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Fenerbahçe'de Göztepe karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından yönetim kurulu olağanüstü bir değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Başkan Aziz Yıldırım'ın yöneticilerin kararlarını etkilememek için katılmadığı belirtilen toplantıdan, mayıs ayına kadar göreve devam edilmesi yönünde karar çıktı. Sarı-lacivertli yöneticilerin, "Mayıs ayına kadar devam edelim. O gün geldiğinde gerekeni yaparız" sözleri dikkat çekti.

  • Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, Göztepe mağlubiyetinin ardından takımın kötü gidişatını değerlendirmek üzere toplandı.
  • Yöneticiler, mevcut görevlerine mayıs ayına kadar devam etme konusunda görüş birliğine vardı.
  • Yönetim, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçına kadar takımın toparlanmasına öncelik verilmesi konusunda birleşti.

Süper Lig'de Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri, alınan kötü sonuçların ardından bir araya geldi. Göztepe karşılaşmasını arkadaşlarıyla birlikte evinde takip eden Başkan Aziz Yıldırım'ın, yöneticilerin görüşlerini özgürce dile getirebilmesi ve alınacak kararları etkilememek amacıyla toplantıya katılmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertli yöneticilerin öğle saatlerinde gerçekleştirdiği toplantıda, takımın içinde bulunduğu durum ve kötü gidişatın nasıl tersine çevrileceği ele alındı.

MAYIS AYINA KADAR DEVAM KARARI

Toplantının en dikkat çekici sonucu ise yönetimin geleceğine ilişkin alınan karar oldu. Sarı-lacivertli idarecilerin, mevcut görevlerine mayıs ayına kadar devam etme konusunda görüş birliğine vardığı öğrenildi. Göreve gelinmesinin ardından önemli adımlar atıldığına dikkat çekilen toplantıda, henüz hiçbir şeyin bitmediği ve mevcut çalışmaların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

"BİZ FENERBAHÇEYİZ VE AYAĞA KALKARIZ"

Yöneticilerin toplantıda, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool karşılaşmasının önemine dikkat çektiği belirtildi. Sarı-lacivertli idarecilerin şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Daha önümüzde Liverpool maçı var. Bu Şampiyonlar Ligi'nde devam etme adına çok önemli bir mücadele. Şu anda bütün olumsuzlukları kapatıp önümüze bakmamız gerekiyor. Zor günlerden geçiyoruz, fakat biz Fenerbahçeyiz ve ayağa kalkarız. Liverpool maçına kadar takımı ayağa kaldırmak için elimizden gelen desteği vermemiz gerekiyor. Mayıs ayına kadar devam edelim. O gün geldiğinde gerekeni yaparız."

GÖZLER LIVERPOOL MAÇINA ÇEVRİLDİ

Yönetim kurulu toplantısında alınan kararın ardından Fenerbahçe'de öncelik, Liverpool karşılaşmasına kadar takımın toparlanmasını sağlamak oldu.

Sarı-lacivertli yöneticilerin, yaşanan olumsuzlukları geride bırakarak kritik mücadele öncesinde takıma destek verilmesi gerektiği konusunda birleştiği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com
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