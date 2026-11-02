Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'nin en soğuk yeri 5 gündür değişmiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'nin en soğuk yeri 5 gündür değişmiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji yurt genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğini açıklarken; Erzurum Palandöken-2,8 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; ülkemizde son 5 günde gerçekleşen en düşük sıcaklarda Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlem Merkezi rekoru elinde tuttu. 

Palandöken'in zirvesinde; 29 Ekim 2026 gecesinde -0.4, 30 Ekim 2026 gecesinde -3.3, 31 Ekim 2026 gecesinde -4, 1 Kasım 2026 gecesinde -3.2 ve 2 Kasım gecesinde -2.8 oldu. Mersin Silifke Taşucu ise 22,1 ile Türkiye'nin en sıcak yeri oldu.

İlgili Haberler
Muğla ve İstanbul'a sağanak uyarısı! Meteoroloji alarm verdiMuğla ve İstanbul'a sağanak uyarısı! Meteoroloji alarm verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu

Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

Taşları kadar değeri de göz kamaştırıcı! İşte arkasındaki sır
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der

Yayında sunucuyu fena bozdu: İnsan Allah rahmet eylesin der
Galatasaray'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! 'Hatırlamıyor musun?' diyerek çıkışmış

Galatasaray'daki istifa krizinden Fenerbahçe çıktı! İşte o sözler
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum

Ve bomba patladı: Hayırlı uğurlu olsun
Metin Hara'dan Adriana Lima ile ilgili iddialara yanıt: Bu sözler bana ait değil

Metin Hara'dan ilgili iddialara tepki: Bu sözler bana ait değil
Hindistan'da okulda dehşet! 8 yaşındaki çocuk 6 yaşındaki kızı öldüresiye dövdü

Okulda dehşet! 8 yaşındaki çocuk, küçük kızı öldüresiye dövdü
İsrailli yerleşimciler Filistinli çobanın 70 keçisini çaldı! O anlar kamerada

İsrailliler yine yaptı yapacağını! Gece karanlığında pes dedirten adım