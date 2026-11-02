Hakkı Bulut vasiyet kararını açıkladı! Çocuklarıyla ilgili sözleri dikkat çekti

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Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakkı Bulut, bu kez şarkılarıyla değil, ailesi ve miras konusundaki açıklamasıyla dikkat çekti.

Yasemin Bozkurt'un programına konuk olan usta sanatçı, vasiyet hazırlayıp hazırlamadığına ilişkin soruyu yanıtladı. Bulut, herhangi bir vasiyet hazırlamadığını ifade etti.

ÇOCUKLARIYLA İLGİLİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Miras konusunda çocuklarına güvendiğini dile getiren Hakkı Bulut, ailesinde bu nedenle bir anlaşmazlık yaşanmayacağına inandığını belirtti. "Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmaz asla." Sanatçının açıklaması, miras paylaşımı konusunda yaşanabilecek olası anlaşmazlıklara karşı çocuklarına duyduğu güveni ortaya koydu.

YILLAR ÖNCE OĞLUYLA YAŞADIĞI GERGİNLİĞE DE DEĞİNDİ

Hakkı Bulut, programda geçmişte oğlu Özbey Bulut ile yaşadığı ve televizyon ekranlarına yansıyan aile içi gerginlik hakkında da konuştu.

2007 yılında yaşanan olayda, baba ve oğul arasında sert sözler sarf edilmişti. Yıllar sonra konuya açıklık getiren sanatçı, oğluyla arasının artık iyi olduğunu söyledi. O dönem yaşananların televizyon programındaki izlenme kaygısı nedeniyle büyütüldüğünü belirtti.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Usta sanatçı, 24 Ekim'de İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Menajeri İrfan Gün, Bulut'un tansiyon yüksekliği nedeniyle hastaneye götürüldüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Sanatçı daha sonra taburcu edilmişti.