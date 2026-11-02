Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti için çıktığı yolculukta Azerbaycan hava sahasından geçerken Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına pilot telsizi aracılığıyla mesaj gönderdi. Azerbaycan'ın yaklaşan 8 Kasım Zafer Günü'nü kutlayan Erdoğan, iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğini vurguladı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti sırasında Azerbaycan hava sahasından geçerken pilot telsizi üzerinden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına selam ve iyi dileklerini iletti.
- Erdoğan, mesajında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve iş birliğinin gelecekte daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.
- Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutlayarak Azerbaycan'a kalıcı barış, refah ve ilerleme temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaret için yaptığı uçak yolculuğu sırasında Azerbaycan'a özel bir mesaj iletti. Azerbaycan hava sahasından geçildiği sırada uçaktaki pilot telsizini kullanan Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına seslenerek selamlarını ve iyi dileklerini iletti.
AZERBAYCAN HAVA SAHASINDAN GEÇERKEN SESLENDİ
Güney Kore'ye seyahati sırasında Azerbaycan hava sahasına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilot telsizi üzerinden yaptığı konuşmada Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakın ilişkilere dikkat çekti. Erdoğan, hem kendi adına hem de beraberindeki heyet adına Aliyev'e ve Azerbaycan halkına selamlarını gönderdi.
8 KASIM ZAFER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Erdoğan, telsiz mesajında Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü de unutmadı. İki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve iş birliğinin gelecekte daha da güçleneceğine inandığını belirten Erdoğan, Azerbaycan halkına barış, refah ve ilerleme dileklerinde bulundu.
ERDOĞAN'IN TELSİZDEN İLETTİĞİ MESAJ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına hitaben şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli kardeşim, Güney Kore'ye gerçekleştirmekte olduğum seyahat sırasında kardeş Azerbaycan'ın hava sahasından geçerken şahsım ve heyetim adına zatı devletlerine ve Azerbaycan halkına en içten selamlarımı ve iyi dileklerimi sunarım.
Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerini ve iş birliğinin gelecekte de güçlenerek gelişmeye devam edeceğine olan güçlü inancımı bir kez daha ifade etmek isterim.
Yaklaşan 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle zatı devletlerini ve Azerbaycan halkını en içten dileklerimle kutluyor, Azerbaycan'a daimi barış, refah ve ilerleme diliyorum."