Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum

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Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün belirlenmesi için yapılan yönetim kurulu toplantısında farklı görüşler ortaya çıktı. Dün gece gerçekleştirilen toplantıda 8 yöneticinin Aykut Kocaman'ın takımın başına getirilmesini istediği öne sürüldü.

5 yöneticinin ise yabancı teknik direktörden yana tercih kullandığı, bu isimlerin öncelikli adayının Sergio Conceiçao olduğu belirtildi. Emre Belözoğlu'nun da teknik direktör adayları arasında bulunduğu ifade edildi.

JORGE JESUS'TAN SERGIO CONCEIÇAO'YA TAM DESTEK

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Futbol Komitesi'nin, takımın eski çalıştırıcısı Jorge Jesus ile de temas kurduğu aktarıldı. Portekizli teknik adamın, vatandaşı Sergio Conceiçao hakkında olumlu görüş bildirdiği ve Fenerbahçe yönetimine referans verdiği öne sürüldü. Jesus'un Conceiçao için "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.