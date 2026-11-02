Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bir gün polis, bir gün gazeteci! Sonunda yakayı ele verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir gün polis, bir gün gazeteci! Sonunda yakayı ele verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de sosyal medya hesaplarında polis ve gazeteci taklidi yaparak paylaşımlarda bulunan, sahte polis kimliği ve telsizle adliyede görevli gibi dolaşan A.U.Ş. yakalandı. Şüphelinin evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda tabanca, fişekler, telsiz ve polis ibareli kokartlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında Emniyet Teşkilatına ait amblem ve armaları kullanarak "Polis Haber" ve "Basın Polis" gibi ibarelerle paylaşımlar yapan bir kişiyi takibe aldı. Ortak yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin A.U.Ş. olduğu belirlendi. Şahsın, duruma göre kendisini polis veya gazeteci olarak tanıttığı tespit edildi.

ADLİYEDE GÖREVLİ GİBİ DOLAŞTI

Sahte polis kimliği ve el telsizi taşıdığı belirlenen A.U.Ş.'nin, başta İzmir Adliyesi olmak üzere birçok noktada görevli gibi dolaştığı ortaya çıktı. Şüphelinin sosyal medya hesaplarında "İzmir Adliyesi'nde göreve devam" ifadeleriyle paylaşımlar yaptığı belirlendi.

EVİNDEN TABANCA VE POLİS KOKARTLARI ÇIKTI

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelinin evinde ve iş yerinde gerçekleştirdiği aramalarda, namlu ağzı açık bir tabanca, boş şarjör, kurusıkı olduğu değerlendirilen 58 fişek, ucunda demir bilye bulunan 9 mm PA ibareli 4 fişek, TYT marka el telsizi ile üzerinde "Polis" yazan 8 kokart ve kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan A.U.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 106 sitede yayınlandı.
Nereden nereye! Sana ne oldu böyle Süle?

Kim olduğunu öğrenenler "Sana ne oldu böyle?" demeden edemiyor
Donald Trump’ın mitingde çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti

İyi misin Trump? Çıkardığı sesler mitinge damga vurdu
Karadeniz'de palamut kayboldu! Balıkçılar sismik araştırma gemisinin kablolarından şüpheleniyor

Palamut birden ortadan kayboldu! Şüpheler o gemide toplandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak

Tek seferde yüzde 20 zam! Psikolojik eşik aşılıyor
Galatasaray'da istifa depremi sonrası flaş karar! Saat verildi

Galatasaray'da flaş karar! Saat verildi
Sinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı fotoğraflarına açıklama: Bu klip tanıtım partisiydi

Cadılar Bayramı'nda çekildiği iddia edilen fotoğrafa açıklama getirdi
Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri infilak etti! İran ABD'yi suçladı

Hürmüz Boğazı'nda peş peşe patlamalar
Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor

Haberi okuyanlar inanamıyor! Yine aynısı oldu
İstanbul'da arıza sonrası metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk

İstanbul'dan manzaralar! İşte bu görüntünün nedeni
3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklandı

3 yaşındaki çocuğuna yaptıkları sonrası anne gözünü cezaevinde açtı