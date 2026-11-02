Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı

Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Sergio Conceiçao'nun kariyerindeki başarılar dikkat çekti. Porto'da 11, Milan'da 1 olmak üzere toplam 12 kupa kazanan Portekizli teknik adamın kupa koleksiyonu ağızları açık bıraktı. 51 yaşındaki çalıştırıcının kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
- Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Sergio Conceiçao ile anlaşma sağladı ve Portekizli çalıştırıcıyı resmi imza için İstanbul'a davet etti.
- 51 yaşındaki Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde toplam 12 kupa kazandı; bunların 11'ini 2017-2024 arasında çalıştırdığı Porto'da elde etti.
- Conceiçao, Aralık 2024'te göreve geldiği Milan ile İtalya Süper Kupası'nı kazandı ve Mayıs 2025'te kulüpten ayrıldı.
Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaşma sağladı. Portekizli çalıştırıcıyla gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından taraflar el sıkıştı. Conceiçao, son detayların görüşülmesi ve resmi imzaların atılması için İstanbul'a davet edildi. Tecrübeli teknik adamın kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek sarı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
KARİYERİNDE 12 KUPA BULUNUYOR
Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao, daha sonra Academica Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes ve Nantes gibi takımlarda görev yaptı. 51 yaşındaki Portekizli teknik adam, kariyeri boyunca toplam 12 kupa kazanarak önemli başarılara imza attı.
PORTO'DA 7 SEZONDA 11 KUPA KAZANDI
Sergio Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinin en başarılı dönemini 2017 yılında göreve başladığı Porto'da geçirdi. Portekiz ekibini 7 sezon boyunca çalıştıran deneyimli teknik adam, bu süreçte 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası olmak üzere toplam 11 kupa kazandı. Conceiçao, elde ettiği başarılarla Porto tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasında yer aldı.
MILAN'DA DA KUPA KALDIRDI
Aralık 2024'te İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın teknik direktörlüğüne getirilen Conceiçao, takımını İtalya Süper Kupası şampiyonluğuna taşıdı.
Mayıs 2025'te Milan'dan ayrılan Portekizli çalıştırıcı, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'da görev yaptı. Conceiçao, Haziran 2026'da bu kulüple yollarını ayırdı.