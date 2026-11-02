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Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı

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Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Sergio Conceiçao'nun kariyerindeki başarılar dikkat çekti. Porto'da 11, Milan'da 1 olmak üzere toplam 12 kupa kazanan Portekizli teknik adamın kupa koleksiyonu ağızları açık bıraktı. 51 yaşındaki çalıştırıcının kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

  • Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Sergio Conceiçao ile anlaşma sağladı ve Portekizli çalıştırıcıyı resmi imza için İstanbul'a davet etti.
  • 51 yaşındaki Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde toplam 12 kupa kazandı; bunların 11'ini 2017-2024 arasında çalıştırdığı Porto'da elde etti.
  • Conceiçao, Aralık 2024'te göreve geldiği Milan ile İtalya Süper Kupası'nı kazandı ve Mayıs 2025'te kulüpten ayrıldı.

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaşma sağladı. Portekizli çalıştırıcıyla gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından taraflar el sıkıştı. Conceiçao, son detayların görüşülmesi ve resmi imzaların atılması için İstanbul'a davet edildi. Tecrübeli teknik adamın kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek sarı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

KARİYERİNDE 12 KUPA BULUNUYOR

Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao, daha sonra Academica Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes ve Nantes gibi takımlarda görev yaptı. 51 yaşındaki Portekizli teknik adam, kariyeri boyunca toplam 12 kupa kazanarak önemli başarılara imza attı.

PORTO'DA 7 SEZONDA 11 KUPA KAZANDI

Sergio Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinin en başarılı dönemini 2017 yılında göreve başladığı Porto'da geçirdi. Portekiz ekibini 7 sezon boyunca çalıştıran deneyimli teknik adam, bu süreçte 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası olmak üzere toplam 11 kupa kazandı. Conceiçao, elde ettiği başarılarla Porto tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasında yer aldı.

MILAN'DA DA KUPA KALDIRDI

Aralık 2024'te İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın teknik direktörlüğüne getirilen Conceiçao, takımını İtalya Süper Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

Mayıs 2025'te Milan'dan ayrılan Portekizli çalıştırıcı, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'da görev yaptı. Conceiçao, Haziran 2026'da bu kulüple yollarını ayırdı.

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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıferhanogluomer0:

Okan hoca bununda yer merak etmeyin şişirin şişirin gelsin

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Haber YorumlarıMAZLUM TATAR:

bırakın. gelsin bırakın gelsin gel hele gel

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Haber Yorumlarıbygh72qmhm:

Neler gördü bu gözler neler, Geldikleri gibi biderler….

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

HOCAYLA İLGİSİ YOK TAKIMDA ADAM YOK OYNAYAN HEMDE A DAN Z YE BÜTÜN MEVKİLER KÖTÜ VERİMSİZ OĞÜUZ GREENVOD BİR VAR BİR YOK EDERSONDAN İYİ ADAM YOK TAKIMDA DÜŞÜNÜN

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Haber YorumlarıE Ş:

Bu kadroyla hiç bir şey olmaz

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