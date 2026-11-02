Bangladeş'te işçiler ayaklandı! Yüzde 140 zam talebi ülkeyi karıştırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bangladeş'te hazır giyim sektöründe çalışan binlerce işçi, artan yaşam maliyetleri karşısında maaşlarının yetersiz kaldığını belirterek sokaklara çıktı. Başkent Dakka başta olmak üzere Gazipur, Savar ve Ashulia bölgelerinde düzenlenen protestolarda işçiler, mevcut 12 bin 500 taka (yaklaşık 105 dolar) olan aylık asgari ücretin 30 bin takaya (yaklaşık 250 dolar) yükseltilmesini talep etti.

Yüzde 140 oranında zam isteyen işçiler, gıda, kira, ulaşım ve sağlık harcamalarındaki artış nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi.

529 FABRİKADA ÜRETİM DURDU

Bangladeş Hazır Giyim Üreticileri ve İhracatçıları Birliği'nin (BGMEA) verilerine göre protestolar nedeniyle ülke genelinde 529 fabrika geçici olarak kapatıldı. Yaşanan gelişmelerden 987 bin 190 işçi etkilendi.

Gösterilerin yoğunlaştığı sanayi bölgelerinde üretim faaliyetleri aksarken, ana yolların kapatılması nedeniyle ulaşımda da ciddi sorunlar yaşandı.

POLİSLE ÇATIŞTILAR, ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER

Protestolar sırasında işçilerle güvenlik güçleri arasında sert çatışmalar yaşandı. Dakka'nın Mirpur bölgesinde göstericilerin yolları kapatmasının ardından polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli su kullandı.

Olaylar sırasında bir polis aracı ateşe verilirken, Gazipur ve Savar bölgelerinde de yangınlar çıktı. Bazı fabrika binaları ve araçlar zarar gördü.

Mirpur'da yaşanan olaylarla bağlantılı olarak 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ AMA PROTESTOLAR DURMADI

Büyüyen protestoların ardından Bangladeş hükümeti, tekstil işçilerinin maaşlarını yeniden değerlendirmek amacıyla altı üyeli bir ücret komisyonu oluşturdu.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Ariful Haque Chowdhury, işçi ve işveren temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından komisyonun kurulduğunu açıkladı.

Bakan Chowdhury, işçilere işbaşı yapmaları çağrısında bulunurken, eylemlerin sürmesi halinde ihracat sevkiyatlarında ve uluslararası alıcılardan gelecek ödemelerde gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ancak hükümetin attığı adıma rağmen protestolar 2 Kasım'da da devam etti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKSTİL ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ

Bangladeş, Çin'in ardından dünyanın en büyük hazır giyim ihracatçılarından biri konumunda bulunuyor.

Yaklaşık 4 milyon kişinin istihdam edildiği tekstil sektörü, ülkenin toplam ihracat gelirlerinin yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor. Sektörde yaşanan üretim aksamalarının uluslararası giyim markalarının tedarik zincirlerini de etkileyebileceği belirtiliyor.

Öte yandan 2 Kasım'da fabrikaların yeniden açılmaya başladığı, ancak ücret anlaşmazlığının devam etmesi nedeniyle yeni iş bırakma eylemlerinden endişe edildiği bildirildi.