Allah'ın sopası yok! Eşini ve kızını evden kovdu, başına öyle bir şey geldi ki

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Samsun'da alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, tartıştığı eşi ve kızını ölümle tehdit ederek evden kovdu. Ardından yemek pişirdiği sırada uyuyakalan şahsın evinde yangın çıktı. Alevleri fark edince evden kaçan adam, eşi ve kızının şikâyeti üzerine gözaltına alındı.

EŞİNİ VE KIZINI ÖLÜMLE TEHDİT EDİP EVDEN KOVDU

Olay, dün akşam saatlerinde Samsun'un Canik ilçesine bağlı Devgeriş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan R.S., eşi A.S. (48) ve kızı İ.N.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini ve kızını öldürmekle tehdit eden R.S., ikisini de evden kovdu. Tehditlerin ardından anne ve kızı evden ayrıldı.

YEMEK YAPARKEN UYUYAKALDI, EVDE YANGIN ÇIKTI

Eşi ve kızının evden ayrılmasının ardından mutfağa giren R.S., yemek pişirmeye başladı. Ancak bir süre sonra uyuyakaldı. Ocakta unutulan yemekten kaynaklanan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden R.S. ise evden kaçtı. Yangının ihbar edilmesi üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

ANNE VE KIZI ŞİKÂYETÇİ OLDU

Yaşananların ardından A.S. ve kızı İ.N.S., kendilerini ölümle tehdit ederek evden kovan R.S.'den şikâyetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı