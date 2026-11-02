Trabzonspor, Thomas Reis'le ilk 5 maçını kazanıp iç sahada 26 yıl sonra 5'te 5 yaptı

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TRABZONSPOR, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Gaziantep Fk'yı mağlup ederek teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Bordo mavililer, Alman teknik adamla kulüp tarihinde bir ilke imza atarken, 26 yıl sonra iç sahada oynadığı ilk 5 lig maçını kazanma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde 5 maçta 15 puan toplarken, 4 karşılaşmada da kalesini gole kapattı

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Gaziantep Fk'yı konuk eden Trabzonspor, Papara Park'ta aldığı galibiyetle çıkışını sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanan bordo mavili ekip, bu süreçte 4 maçta kalesini gole kapattı. Karşılaşmada Ernest Muçi'nin gol ve asist katkısı öne çıkarken Mohamed Salah'ın hücumdaki üretkenliği, Stefan Savic'in pas performansı ve Andre Onana'nın sezon genelindeki kurtarış istatistikleri dikkati çekti.

REİS TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetle kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Alman teknik adam, bordo mavili takımın başında çıktığı ilk 5 Süper Lig maçının tamamını kazanarak Trabzonspor tarihinde bu başarıya ulaşan ilk teknik direktör oldu. Ligin 6'ncı haftasında göreve başlayan Reis, 5 karşılaşmada 15 puan toplayarak takımının yükselişinde önemli rol oynadı.

EN FAZLA KAZANAN VE GOL YEMEYEN TAKIM

Trabzonspor, Thomas Reis'in ilk maçına çıktığı 6'ncı haftadan itibaren Süper Lig'de en fazla galibiyet alan ve kalesini gole kapatan takım oldu. Bordo mavili ekip, bu süreçte oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanırken 4 maçta rakiplerine gol izni vermedi. Savunma güvenliğini ön plana çıkaran Karadeniz ekibi, hücumdaki üretkenliğini de sürdürerek galibiyet serisini devam ettirdi.

26 YIL SONRA İÇ SAHADA İLK

Trabzonspor, bu sezon Papara Park'ta oynadığı 5 Süper Lig maçını da kazanarak önemli bir istatistiğe ulaştı. Bordo mavili ekip, 2000-2001 sezonundan bu yana ilk kez bir sezona iç sahada 5'te 5 yaparak başladı. Gaziantep FK karşısında da taraftarı önünde galibiyete ulaşan Karadeniz ekibi, 26 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

ONANA LİGİN ZİRVESİNDE

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, bu sezon sergilediği performansla Süper Lig'in en dikkat çeken kalecileri arasında yer aldı. Kalesine gelen 52 isabetli şutun 45'ini kurtaran Onana, yüzde 85 olarak açıklanan kurtarış oranıyla ligde en yüksek yüzdeye sahip kaleci oldu. Tecrübeli file bekçisi, aynı zamanda kariyerinin en yüksek kurtarış yüzdesine ulaştığı sezonu geçirirken bordo mavili ekibin savunma performansında önemli rol oynadı.

MUÇİ'DEN GOL VE ASİST KATKISI

Trabzonspor'un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Gaziantep FK karşısında ortaya koyduğu performansla öne çıktı. Mücadelenin 61'inci dakikasında rakip fileleri havalandıran Muçi, Eylül 2023'te Beşiktaş karşısında aynı dakikada gol atan Edin Visca'nın ardından Süper Lig'de 61'inci dakikada gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu. Karşılaşmada 1 asist yapan Muçi, 3 kilit pas üretirken hücum bölgesinde yüzde 87 pas isabet oranı yakaladı. Arnavut oyuncu ayrıca yaptığı 1 ortada da isabet sağladı.

SALAH'TAN 5 KİLİT PAS, SAVIOLO'DAN 5 BAŞARILI ÇALIM

Trabzonspor'da Mohamed Salah, Gaziantep FK karşısında verdiği 5 kilit pasla bu alanda maçın en yüksek sayısına ulaştı. Mısırlı yıldız, 5 orta girişiminin 3'ünde başarılı olurken hücum bölgesinde yüzde 67 pas isabet oranıyla oynadı. Bordo mavili ekipte Ernest Muçi 3, Saviolo ise 2 kilit pas üretti. Saviolo ayrıca 9 çalım girişiminin 5'inde başarılı olarak bu alanda maçın en etkili oyuncularından biri oldu. Karşılaşmada 1 asist yapan Saviolo, hücum bölgesinde yüzde 69 pas isabet oranı yakaladı.

SAVIC'TEN 99 İSABETLİ PAS

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Stefan Savic, Gaziantep FK karşısında pas performansıyla dikkati çekti. Karşılaşmada 108 pas girişiminde bulunan tecrübeli futbolcu, bunların 99'unu takım arkadaşlarına ulaştırdı. Savic, yaklaşık yüzde 92 pas isabet oranıyla oynarken Chibuike Nwaiwu da 91 pasın 83'ünde başarılı oldu. Bordo mavili ekipte Cabral 55 pasın 49'unu, Fabinho 54 pasın 42'sini, kaleci Andre Onana ise 51 pasın 42'sini isabetli kullandı.

ONUACHU HAVA TOPLARINDA, CABRAL TOP KAPMADA ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Gaziantep FK karşısında girdiği 6 hava topu mücadelesinin 4'ünü kazanarak bu alanda maçın en başarılı oyuncusu oldu. Bordo mavili ekipte Stefan Savic 3 hava topu mücadelesinin 2'sinde, Chibuike Nwaiwu ise 2 mücadelenin tamamında üstünlük sağladı. Top kapma istatistiğinde Cabral 3 girişiminin tamamında başarılı olurken Saviolo ve Tim Jabol-Folcarelli 2'şer top kapma gerçekleştirdi.

NWAIWU'DAN 9 SAHİPSİZ TOP KAZANMA

Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu, Gaziantep FK karşısında 9 sahipsiz top kazanarak takımının bu alandaki en yüksek sayısına ulaştı. Cabral ve Mustafa Eskihellaç 5'er sahipsiz top kazanırken Fabinho, rakibin 2 şutunu engelleyerek savunmaya katkı sağladı. Nwaiwu da 1 şut engelleme ile takımının savunma performansında rol oynadı. Karşılaşmada Fabinho ve Nwaiwu 2'şer pas arası yaparken bordo mavili ekip, savunmadaki bireysel performanslarla rakibin hücum girişimlerini sınırlandırdı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında aldığı 2-0'lık galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Kuzey Ekspres: Thomas Reis, biat edeceksiniz

Taka- Günebakış: Trabzon'a yan bakılmıyor

Sonnokta: Var mı Trabzon'a yan bakan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı