Karadeniz'de palamut kayboldu! Balıkçılar sismik araştırma gemisinin kablolarından şüpheleniyor

Bol olduğu zaman ucuzlamasın diye ava çıkılmasın denilen palamut şimdi kayboldu. Sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa'nın geçtiğimiz aydan itibaren Trabzon açıklarında petrol ve doğal gaz arama ile sismik veri toplama çalışmalarına başlaması ile birlikte Trabzon açıklarında palamut avında düşüş olduğu iddia edildi.

Balık av sezonu başından itibaren Doğu Karadeniz'de yoğun palamut avcılığı yaşanırken, son günlerde bölgedeki av miktarında düşüş görüldü. Bölgedeki palamut hareketliliğinin azalmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan balıkçılar, bölgede faaliyet gösteren Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin balıkların göç hareketleri üzerindeki olası etkisine dikkat çekti.

GEMİNİN ARKASINDAKİ 6 KABLOYA DİKKAT ÇEKTİ

Araştırma gemisinin arkasında 6-8 kilometre uzunluğunda 6 kablo bulunduğunu belirten Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, bu kabloların yaydığı sinyallerin balıkların hareketlerinde veya göç yönlerinde etkili olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Mutlu, bu ihtimalin bilimsel olarak uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bölgede sismik araştırma gemisinin bulunduğunu hatırlatan Mutlu, "Sezon başından itibaren Karadeniz'in doğusunda özellikle yoğun bir palamut avcılığı yaşandı. Şu anda arkadaşlarımızdan aldığımız haberlere göre Amasra ve Tarlaağzı taraflarında, yani boğaza doğru yönelmiş bir miktar palamut var. Az da olsa avcılığı devam ediyor. Sezon boyunca doğu Karadeniz'de yoğun bir avcılık gerçekleştirildi. Ancak burada özellikle bir konuya temas etmek istiyorum. Bölgede sismik araştırma gemimiz bulunuyor. Acaba bu geminin arkasında 6-8 kilometre uzunluğunda 6 adet kablo var. Bu kabloların verdiği sinyaller nedeniyle balıklarda bir kaçış veya hareketlenme oldu mu? Bu konu biraz bilimsel bir değerlendirme gerektiriyor ancak biz de bu ihtimal üzerinde duruyoruz. Çünkü geçen yıl boğaz tarafındaki çalışmalarda benzer bir etkilenmenin yaşandığını arkadaşlarımız söyledi. Tabii bu konuda ezbere konuşuyoruz. Bunun bilimsel olarak ne derece doğru olduğunu mutlaka uzmanların değerlendirmesi gerekiyor. Ancak görünen bir gerçek var ki şu anda doğuda, özellikle Tirebolu, Ordu ve Rize arasındaki yoğunluk artık yok" diye konuştu.

KASIM AYINDA PALAMUT AVCILIĞI SÜREBİLİR

Palamut avcılığının kasım ayında bile sürebileceğini belirten Mutlu, "Normalde geçmiş yıllara baktığımızda biz buna 'Kasım karanlığı' deriz. Kasım karanlığında palamut avlardık. Daha iri olanına ise 'zindan delen' derdik. Palamudun büyüğü, yani zindan delen, kasım ayında simsiyah olurdu. Dolayısıyla kasım ayında palamut avcılığının devam etmesi normaldir. Palamut öyle enteresan bir balık ki üç yılda bir, beş yılda bir, bazen 10 yılda bir, hatta 15 yılda bir yoğun avcılık gösteriyor. Eskiler, kasım karanlığında, yani kasım ayında, zindan delen dediğimiz şekilde torik ile palamut arasında büyüklüğe sahip balıkları avlardı. Şu anda ise 700 gram ile 1 kilo 100 gram arasında balıklar bulunuyor. Benim görüşüm, balığın göç ettiği ve boğaza doğru hareket halinde olduğu yönünde" dedi.

HAMSİDEN UMUTLULAR

Palamut avcılığındaki maliyetlerin ardından hamsi sezonunun ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını ifade eden Mutlu, "'Büyük balık küçük balığı her zaman yutar' diye bir atasözümüz var. Tabii ki bunun bir etkilenmesi olacaktır. Hamsi de mutlaka bu durumdan etkilenecektir. Hamsinin Rusya tarafından göç yolu üzerinde, o bölgelerde havalar soğuk giderse hamsinin istediğimiz boyutta olmasa da mutlaka geleceğinden umutluyuz. Gelmesi de gerekiyor. Çünkü palamuttaki maliyetler bizi ancak hamsi avcılığına taşıyabilir. Hamsi avcılığında yapacağımız avcılığın, belki de ekonomik anlamda güçlenmemizi ve kendimizi kurtarmamızı sağlayacağını düşünüyorum. Hamsi konusunda umutlarımız var" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı