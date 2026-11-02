Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ayın Biri Kilisesi'nde dilek kuyruğu! Vatandaşlar akın etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayın Biri Kilisesi'nde dilek kuyruğu! Vatandaşlar akın etti Haber Videosunu İzle
Ayın Biri Kilisesi'nde dilek kuyruğu! Vatandaşlar akın etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan ve halk arasında "Ayın Biri Kilisesi" olarak bilinen Meryem Ana Kilisesi, 1 Kasım'da dilek dilemek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Dileklerinin gerçekleşmesini umut eden çok sayıda kişi, kilise önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

  • Fatih'in Vefa semtindeki Ayın Biri Kilisesi'nde her ayın ilk günü oluşan ziyaretçi yoğunluğu 1 Kasım'da da yaşandı ve kilise önünde uzun kuyruklar oluştu.
  • Farklı inançlardan ziyaretçiler kiliseye sağlık, iş, evlilik ve kişisel dilekleri için dua etmek amacıyla geliyor.
  • Ziyaretçiler dileklerini sembolize eden anahtarlar alıyor, dileği gerçekleşenlerin anahtarı kiliseye geri getirdiği belirtiliyor.

Fatih'in Vefa semtinde bulunan Ayın Biri Kilisesi'nde, her ayın ilk günü yaşanan yoğunluk 1 Kasım'da da tekrarlandı. Dilek dilemek ve dua etmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kilisenin yolunu tuttu. Kilise önünde oluşan uzun kuyruklar dikkat çekti.

HER AYIN İLK GÜNÜ ZİYARET EDİLİYOR

Halk arasında dileklerin kabul olduğuna inanılmasıyla tanınan kilise, farklı inançlardan ziyaretçileri ağırlıyor. Özellikle her ayın ilk günü ziyaret edilen kiliseye gelenler, sağlık, iş, evlilik ve çeşitli kişisel dilekleri için dua ediyor.

Ayın Biri Kilisesi'nde sürdürülen gelenek kapsamında ziyaretçiler, dileklerini sembolize eden anahtarlar alarak dua ediyor. Dileklerinin gerçekleştiğine inanan bazı ziyaretçiler ise şükranlarını sunmak için kiliseye yeniden geliyor.

DİLEKLERİN SİMGESİ ANAHTAR

Kilisenin en dikkat çekici geleneklerinden biri de anahtar ritüeli. Ziyaretçiler, dileklerinin gerçekleşmesi umuduyla sembolik anahtarlar alıyor. Dileği gerçekleşenlerin ise anahtarı geri getirdiği anlatılıyor. Yıllardır sürdürülen bu gelenek, kiliseyi İstanbul'un farklı inançlardan insanların bir araya geldiği ziyaret noktalarından biri haline getiriyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor

Bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yolculuğun son günü
Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun

Hastaların hayatıyla oynayanlara operasyon! Rakam dudak uçuklattı
Taung çocuğunun sırrı! 2,8 milyon yıl önce 3 yaşındaki çocuğu dev bir kartalın öldürdüğü düşünülüyor

3 yaşındaki çocuğu gökyüzünden gelen dev avcı kapmış olabilir
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFUAT SÖYLER:

Batıl inanç.Hurafe.Buna inanan insanlara gerçekten şaşırıyorum.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Karabacak:

"Sizin dininiz size, benim dinim bana" Kâfirûn Suresi'nin 6.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Kilise de günah çıkarma kampanyası olsa yine katılanlar olur. Bir günah çıkarana ikinci günah bedava gibi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları7jrbdbfwch:

oraya gidipte dilek dileyenler imanlarını kontrol etsinler. taştan, mumdan, heykelden medet umanların vay haline.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulgaristan'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi

Komşuda tarihi gün! Seçim sonuçları bir ilke sahne oldu
Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafı ortaya çıktı

Cadılar Bayramı’nı eleştirmişti! Kostümlü fotoğrafı ortaya çıktı
Galatasaray'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! 'Hatırlamıyor musun?' diyerek çıkışmış

Galatasaray'daki istifa krizinden Fenerbahçe çıktı! İşte o sözler
Bangladeş'te işçiler ayaklandı! Yüzde 140 zam talebi ülkeyi karıştırdı

İşçilerin zam talebi ülkeyi kaosa sürükledi
Hadise'den 80'ler konseptli doğum günü partisi! Leopar desenli kıyafetiyle dikkat çekti

Doğum gününde sınırları zorladı! Leopar şovla herkesi büyüledi
Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu

Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu
Karadeniz'de palamut kayboldu! Balıkçılar sismik araştırma gemisinin kablolarından şüpheleniyor

Palamut birden ortadan kayboldu! Şüpheler o gemide toplandı
Kayseri Melikgazi'de kötü kokunun ardından 5 gün önce ölen kadının cesedi bulundu

Tüm binayı sardı, ekipler içeri girince korkunç manzara ile karşılaştı