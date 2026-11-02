Polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı

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Moskova'da yaşanan olayda, Habib isimli 33 yaşındaki şüpheli, trafik polislerine bıçakla saldırdı. Saldırı sırasında polislerden biri omzundan ve çenesinden bıçakla yaralanırken, parmağının da kırıldığı belirtildi.

BACAKLARINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırının ardından şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, silah kullandı. Bacaklarından vurulan şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalandığı anlara ait görüntülerde, polis ekiplerinin müdahalesi ve yaşanan hareketlilik dikkat çekti.

KAZA YERİNE ARKADAŞINA YARDIM ETMEK İÇİN GELMİŞ

Rus basınından Moskovski Komsomolets'in aktardığı yeni ayrıntılara göre olay, 1 Kasım gecesi Moskova'nın güneyindeki Fruktovaya Caddesi'nde meydana geldi.

Bir otomobille elektrikli bisikletli kuryenin karıştığı kazanın ardından kurye, arkadaşını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen 33 yaşındaki şüpheli, kazayı inceleyen polislerle tartışmaya başladı.

Şüpheli, daha sonra bıçakla polis memurlarından birine saldırdı. Yaralanan polis, saldırganı durdurmak için tabancasıyla ateş açtı.

SALDIRGAN HASTANEYE KALDIRILDI

Bacağından vurulan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polis memuru da sağlık kontrolünden geçirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili kolluk kuvveti görevlisinin hayatına kastetme suçlamasıyla soruşturma başlattı. Şüphelinin uyuşturucu etkisi altında olabileceği yönündeki bilgiler ise henüz kesinleşmedi.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Rus basınında yayımlanan görüntülerde, bıçaklı şüphelinin polis memuruna saldırdığı, ardından polisin silahını kullanarak şüpheliyi durdurduğu görülüyor. Şüpheli daha sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.