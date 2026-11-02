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Polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı

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Polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı Haber Videosunu İzle
Polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı
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Rusya'nın başkenti Moskova'da trafik polislerine bıçakla saldıran 33 yaşındaki şüpheli, bir polisi omzundan ve çenesinden yaralayıp parmağını kırdı. Polis ekipleri tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın yakalanma anları, film sahnelerini aratmadı.

  • Moskova'nın güneyindeki Fruktovaya Caddesi'nde 1 Kasım gecesi bir otomobil ile elektrikli bisikletli kuryenin karıştığı kazanın ardından olay yerine gelen 33 yaşındaki Habib isimli şüpheli, kazayı inceleyen trafik polislerine bıçakla saldırdı.
  • Saldırıda bir polis memuru omzundan ve çenesinden bıçakla yaralanırken parmağı kırıldı; polisin ateş açmasıyla bacaklarından vurulan şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili kolluk kuvveti görevlisinin hayatına kastetme suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Moskova'da yaşanan olayda, Habib isimli 33 yaşındaki şüpheli, trafik polislerine bıçakla saldırdı. Saldırı sırasında polislerden biri omzundan ve çenesinden bıçakla yaralanırken, parmağının da kırıldığı belirtildi.

BACAKLARINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırının ardından şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, silah kullandı. Bacaklarından vurulan şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalandığı anlara ait görüntülerde, polis ekiplerinin müdahalesi ve yaşanan hareketlilik dikkat çekti.

KAZA YERİNE ARKADAŞINA YARDIM ETMEK İÇİN GELMİŞ

Rus basınından Moskovski Komsomolets'in aktardığı yeni ayrıntılara göre olay, 1 Kasım gecesi Moskova'nın güneyindeki Fruktovaya Caddesi'nde meydana geldi.

Bir otomobille elektrikli bisikletli kuryenin karıştığı kazanın ardından kurye, arkadaşını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen 33 yaşındaki şüpheli, kazayı inceleyen polislerle tartışmaya başladı.

Şüpheli, daha sonra bıçakla polis memurlarından birine saldırdı. Yaralanan polis, saldırganı durdurmak için tabancasıyla ateş açtı.

SALDIRGAN HASTANEYE KALDIRILDI

Bacağından vurulan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polis memuru da sağlık kontrolünden geçirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili kolluk kuvveti görevlisinin hayatına kastetme suçlamasıyla soruşturma başlattı. Şüphelinin uyuşturucu etkisi altında olabileceği yönündeki bilgiler ise henüz kesinleşmedi.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Rus basınında yayımlanan görüntülerde, bıçaklı şüphelinin polis memuruna saldırdığı, ardından polisin silahını kullanarak şüpheliyi durdurduğu görülüyor. Şüpheli daha sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNis Ard:

bem de Türkiye sandım, hayret diyecektim

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