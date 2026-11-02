Torreira'nın yeni oyuncağı servet değerinde! Fiyatı dudak uçuklattı

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Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, bu kez futbol sahasındaki performansıyla değil, yeni lüks otomobiliyle dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı, bir mekândan ayrılırken Lamborghini marka spor aracının direksiyonunda objektiflere yansıdı. Torreira'nın yeni otomobilinin yaklaşık 60 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.

60 MİLYON TL'LİK OTOMOBİLİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Mekân çıkışında lüks otomobilinin direksiyonuna geçen Torreira, kendisini görüntüleyen kameralara el işareti yaptı. Siyah renkli Lamborghini'siyle dikkat çeken Uruguaylı futbolcunun yeni aracının 60 milyon TL'lik fiyatı öne çıktı. Sportif tasarımı ve dikkat çekici görünümüyle öne çıkan otomobil, Torreira'nın gecesine damga vurdu.