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EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar

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EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
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8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan çalışanlar için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen 3 maddelik teklif, prim gününü tamamlayan vatandaşlara yaş şartı aranmaksızın kademeli emeklilik hakkı tanınmasını öngörüyor.

  • TBMM'ye sunulan 3 maddelik kademeli emeklilik tasarısı, 8 Eylül 1999 sonrası ilk defa sigortalı olan SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK ve Emekli Sandığı mensuplarını kapsıyor.
  • Teklifin birinci maddesi, sigortalılık süresini ve prim gün sayısını tamamlayanlara yazılı başvuru halinde yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanmasını öngörüyor.
  • Kanunun Resmî Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girmesi ve yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verilmesi tasarının diğer maddelerini oluşturuyor.

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olarak EYT düzenlemesini kaçıran ve prim gününü doldurmasına rağmen katı yaş şartına takılan milyonlarca çalışan için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) tarihi bir kanun teklifi sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen 3 maddelik kademeli emeklilik tasarısının kritik detaylarını Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı.

EYT'Yİ KAÇIRANLARA YAŞ ŞARTI ARANMAKSIZIN EMEKLİLİK KAPISI

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre muhalefet tarafından sunulan teklifin kalbini birinci madde oluşturuyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenmesi planlanan "Geçici Madde 113", 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK ve Emekli Sandığı mensuplarını kapsıyor.

Bu maddeyle sigortalılık süresini ve prim gün sayısını tamamlayan vatandaşlara, yazılı başvuru yapmaları durumunda yaş şartı aranmaksızın doğrudan yaşlılık aylığı bağlanması öngörülüyor. Temel amaç, yaşından dolayı iş bulmakta zorlanan ve primini tamamlamasına rağmen sistem dışına itilen kitleye adil bir emeklilik hakkı tanımak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDIĞI GÜN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Teklifin ikinci maddesi, yasalaşma sürecinin ardından bürokratik gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyor. Tasarıya göre kanun, Resmî Gazete'de yayımlandığı gün itibarıyla derhal yürürlüğe girecek. Karakaş, bu hızlı adımın gerekçesini vatandaşın bekleyecek sabrının kalmaması ve "geciken adalet, adalet değildir" ilkesiyle özetliyor.

YÜRÜTME YETKİSİ CUMHURBAŞKANI'NDA OLACAK

Yasal güvenceyi sağlayan üçüncü madde ise yürütme yetkisini doğrudan Cumhurbaşkanı'na veriyor. İsa Karakaş, SGK'nın aktüeryal dengelerini de gözeten ve sigorta başlangıç tarihlerine göre adil bir kademelendirme içeren bu tasarının bir an önce yasalaşmasının milyonların ortak beklentisi olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (35)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

gelişmiş ülkelerde her 4 çalışan bir emekliyi amorti eder, bizde neredeyse 1 çalşıan 4 emekliyi amorti edecek. hangi ülkenin sosyal güvenlik sistemi kaldırır bunu ya hu? artık tirbüne oynamayı bıraksak mı

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıAlperen Kaya:

Reis ne yapsa beğenmiyorsunuz

yanıt5
yanıt14
Haber YorumlarıKozmik lemur:

şunu kaçırıyorsun bizim bur da 2 çalışan bir emekliyi amorti ediyor e hesabın şaştı şimdi ne olacak bak bakalım bordro na aylık kesintin ne kadar

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıSeko Seko:

Ülke genç emekliler cenneti oldu mafetiler ülkeyi 43 yaşında emeklilik nedir bu imsanlara her ay kasadan butceden para vermek için herşeye zam yapacaklar

yanıt3
yanıt4
Haber YorumlarıYusuf Gören:

alperen kaya bunu ancak cahller beğenir.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıS Yıl:

evet gelsin bakalim yeni 43 lukler 45 likler emekli olarak

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıRecep Bayram:

rahatsız mı oldun

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Haber YorumlarıAtilla Akkuş:

yatmayaydında çalışaydın başlamıssın işe 40 yaşında prim doldurmamışsın konuşuyorsun Adı üstünde primini doldurmuş yan gelip yatmamış...

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