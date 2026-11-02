EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar

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8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olarak EYT düzenlemesini kaçıran ve prim gününü doldurmasına rağmen katı yaş şartına takılan milyonlarca çalışan için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) tarihi bir kanun teklifi sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen 3 maddelik kademeli emeklilik tasarısının kritik detaylarını Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı.

EYT'Yİ KAÇIRANLARA YAŞ ŞARTI ARANMAKSIZIN EMEKLİLİK KAPISI

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre muhalefet tarafından sunulan teklifin kalbini birinci madde oluşturuyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenmesi planlanan "Geçici Madde 113", 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK ve Emekli Sandığı mensuplarını kapsıyor.

Bu maddeyle sigortalılık süresini ve prim gün sayısını tamamlayan vatandaşlara, yazılı başvuru yapmaları durumunda yaş şartı aranmaksızın doğrudan yaşlılık aylığı bağlanması öngörülüyor. Temel amaç, yaşından dolayı iş bulmakta zorlanan ve primini tamamlamasına rağmen sistem dışına itilen kitleye adil bir emeklilik hakkı tanımak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDIĞI GÜN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Teklifin ikinci maddesi, yasalaşma sürecinin ardından bürokratik gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyor. Tasarıya göre kanun, Resmî Gazete'de yayımlandığı gün itibarıyla derhal yürürlüğe girecek. Karakaş, bu hızlı adımın gerekçesini vatandaşın bekleyecek sabrının kalmaması ve "geciken adalet, adalet değildir" ilkesiyle özetliyor.

YÜRÜTME YETKİSİ CUMHURBAŞKANI'NDA OLACAK

Yasal güvenceyi sağlayan üçüncü madde ise yürütme yetkisini doğrudan Cumhurbaşkanı'na veriyor. İsa Karakaş, SGK'nın aktüeryal dengelerini de gözeten ve sigorta başlangıç tarihlerine göre adil bir kademelendirme içeren bu tasarının bir an önce yasalaşmasının milyonların ortak beklentisi olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haberler.com