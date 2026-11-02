Rusya'dan Ukrayna'ya gece yarısı İHA yağmuru! Ölü ve yaralılar var

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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rus ordusunun 1 Kasım akşamı saat 18.00'den itibaren ülkeye geniş çaplı hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamaya göre saldırılarda Shahed ve Gerbera tipi İHA'ların yanı sıra hava savunma sistemlerini yanıltmak amacıyla kullanılan Parodiya tipi sahte hedefler de yer aldı. Gönderilen 193 İHA'dan 75'inin jet motorlu Shahed tipi olduğu belirtildi.

İHA'ların Rusya'nın Oryol, Kursk ve Bryansk kentleri ile Rusya'nın kontrolündeki Donetsk bölgesi ve Kırım'dan havalandığı aktarıldı.

154 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ukrayna ordusu, saldırılara karşı savaş uçakları, uçaksavar füze birlikleri, elektronik harp sistemleri ve mobil hava savunma ekiplerinin görev yaptığını açıkladı. Yerel saatle 08.00 itibarıyla 193 İHA'dan 154'ünün düşürüldüğü veya elektronik müdahaleyle etkisiz hale getirildiği bildirildi. Etkisiz hale getirilen araçların 58'inin jet motorlu Shahed tipi olduğu kaydedildi.

Hava savunma faaliyetlerine rağmen 26 farklı noktada İHA isabeti, 9 noktada ise düşürülen araçların enkaz parçalarının yere düşmesi sonucu oluşan hasar tespit edildi. Açıklamanın yapıldığı saatlerde altıdan fazla İHA'nın hâlâ Ukrayna hava sahasında bulunduğu belirtildi.

HARKİV'DE APARTMAN VURULDU

Ukrayna basınından Hromadske'nin aktardığına göre, Harkiv bölgesindeki İzyum kentinde dört katlı bir apartman Rusya'nın güdümlü hava bombası saldırısına hedef oldu. Saldırıda bir kişi yaşamını yitirirken en az üç kişi yaralandı.

Bölgede önceki akşam Vasyshcheve köyüne düzenlenen İHA saldırısında da beş katlı bir apartman zarar gördü. Binanın çatısı ve dairelerinde hasar oluşurken, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Acil durum ekipleri, binanın üst katında mahsur kalan iki kişiyi kurtardı.

ODESSA'DA EVLER VE İŞ YERLERİ HASAR GÖRDÜ

Rus saldırılarının hedeflerinden biri de Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesi oldu. Bölgede beş kişinin yaralandığı, bunlardan dördünün Odessa kentinde bulunduğu bildirildi.

Saldırılar sonucu bir doğal gaz boru hattı, konut ve garaj zarar görürken çeşitli noktalarda yangın çıktı. Bölgedeki bir fırın tamamen yıkıldı, depolarda yangın meydana geldi. İdari binalar, evler, büfeler ve bir otobüs terminali binası da saldırılardan etkilendi.

Poltava bölgesinde bir İHA'nın özel mülke düşmesi sonucu dört ev ve araçlar hasar gördü, bir kişi yaralandı. Kirovohrad bölgesinde ise ulaşım altyapısına yönelik saldırının ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

60 BİNDEN FAZLA ABONE ELEKTRİKSİZ KALDI

Saldırıların ardından Ukrayna'nın enerji altyapısında da sorunlar yaşandı. Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre başkent Kiev ve çevresinde acil elektrik kesintileri uygulanırken, Sumi, Poltava ve Jitomir bölgelerinde de elektrik kullanımına yönelik kısıtlamalar getirildi.

Dnipropetrovsk bölgesinde ise saldırıların yol açtığı hasar nedeniyle 60 binden fazla abonenin elektriksiz kaldığı bildirildi. Yetkililer, zarar gören altyapının onarılması ve enerji arzının yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA