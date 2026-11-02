Bu görüntülerin ardından ekipler düğmeye bastı! İkisine de ceza yağdı

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Pendik’te iki sürücü arasında trafikte başlayan tartışma, motosiklet sürücüsünün yere düşmesiyle sonuçlandı. Başka bir aracın kamerasıyla kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine emniyet harekete geçti.

TARTIŞMA KAZAYLA SONUÇLANDI

Pendik’te seyir halindeki otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü, seyir halindeki otomobile tekme attı. Otomobil sürücüsü ise motosiklete çarparak sürücüyü yere düşürdü ve olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar, başka bir aracın kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntülerin çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, plaka bilgileri üzerinden kimliğini tespit ettikleri otomobil sürücüsü A.Y. ile motosiklet sürücüsü S.K.’yi yakaladı.

431 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Motosikletliyi sollamaya çalışırken trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, kazaya neden olduğu ve olay yerinden uzaklaştığı belirlenen A.Y.’ye 190 bin lira idari para cezası uygulandı. Seyir halindeyken otomobile tekme attığı belirlenen S.K.’ye ise 241 bin lira idari para cezası verildi.

İki sürücüye toplam 431 bin lira idari para cezası uygulanırken, araçlar da trafikten men edildi.

Kaynak: AA