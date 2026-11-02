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Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi

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Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi
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Galatasaray'ın voleybol takımına ait otobüse patates ve soğan yüklenmesiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla olay araştırılırken, sebzeleri kulübün bilgisi dışında otobüse yükleyen şoför işten çıkarıldı. Sarı-kırmızılı kulübün olayın ardından yeni bir karar aldığı da belirtildi. İşte detaylar...

  • Galatasaray voleybol takımının otobüsüne patates ve soğan yüklendiği görüntülerin ardından Başkan Dursun Özbek olayın araştırılması talimatını verdi.
  • İncelemede otobüs şoförünün sebzeleri kulübe haber vermeden araca yüklediği tespit edildi; firma özür diledi ve şoförün işine son verildi.
  • Galatasaray, bordrosunda bulunan çalışan ve şoförlerin kulübün eşofman ve kıyafetlerini giymemesi yönünde karar aldı.

Galatasaray voleybol takımının otobüsüne bir manavdan patates ve soğan yüklendiği anlara ait görüntüler dikkat çekmişti. Takım otobüsünün sebze taşımak için kullanılmasının nedeni merak edilirken, olayın perde arkasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

DURSUN ÖZBEK TALİMAT VERDİ

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görüntülerin ardından olayın araştırılması talimatını verdi. Yapılan incelemede, voleybol maçı için kullanılan otobüsün şoförünün, kulüpten kimseye haber vermeden patates ve soğanları araca yüklediği belirtildi.

ŞOFÖR İŞTEN ÇIKARILDI

Olayın ardından Galatasaray'ın soruşturma başlatarak otobüsün bağlı olduğu firmayla temasa geçtiği aktarıldı. Firmanın yaşananlardan dolayı özür dilediği ve sebzeleri otobüse yükleyen şoförün işine son verildiği ifade edildi.

GALATASARAY'DAN YENİ KIYAFET KARARI

Yaşananların ardından sarı-kırmızılı kulübün yeni bir karar aldığı da belirtildi. Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre, Galatasaray bordrosunda bulunan çalışanlar ve şoförlerin Galatasaray takım eşofmanı ve kıyafetlerini giymemesi yönünde karar alındı. Sebzelerin otobüse yüklenmesi olayının ise Galatasaray yönetiminin bilgisi dışında gerçekleştiği vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

o patates soğanın içini kontrol edin. konu cincon olunca herşey çıkabilir.

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