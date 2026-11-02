Sinem Kobal: Kenan mutfakta benden daha becerikli

Bir döneme damga vuran "Selena" dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinem Kobal, uzun süre ara verdiği oyunculuk kariyerinden aile hayatına kadar merak edilen soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki kız çocuğu bulunan ünlü oyuncu, A Para Eğlence programında evlerindeki düzeni ve çocuklarını yetiştirirken benimsedikleri kuralları anlattı.

"7 YIL SONRA SETE DÖNDÜĞÜMDE EVİMDE HİSSETTİM"

Oyunculuğa verdiği yedi yıllık aranın önceden planlanmış bir karar olmadığını belirten Kobal, kızlarının bebeklik dönemlerinde yanlarında olmayı tercih ettiğini söyledi. Uzun bir aradan sonra yeniden kamera karşısına geçtiğinde yabancılık çekmediğini ifade eden oyuncu, "Çocukluğumdan beri setlerdeyim. 7 yıl sonra sete çıktığımın ikinci günü sanki hep karavanda bekliyormuşum gibi evimde hissettim." dedi.

"KENAN MUTFAKTA BENDEN ÇOK DAHA MAHARETLİ"

Evdeki yaşamından da söz eden Sinem Kobal, mutfak konusunda eşinin kendisinden çok daha yetenekli olduğunu dile getirdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun yemeklerini öven oyuncu, "Mutfakta pek becerikli değilim. Eşim Kenan mutfakta benden çok daha maharetli, onun elinden lezzetli yemekler yiyoruz." ifadelerini kullandı.

KIZLARINA EKRAN İZLETMİYORLAR

Kızları Lalin ve Leyla'nın günlük düzenine ilişkin de konuşan Kobal, özellikle uyku ve yemek saatleri konusunda kurallara önem verdiğini anlattı. Kahvaltı ve akşam yemeklerinde ailece aynı sofrada bulunmaya özen gösterdiklerini belirten oyuncu, kızlarına ekran izletmediklerini açıkladı. Kobal'ın açıklamaları, ünlü çiftin çocuklarını yetiştirirken benimsediği aile düzenine ilişkin ayrıntıları da ortaya koydu.