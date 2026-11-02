Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak

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İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, deplasmanda Racing Santander ile karşı karşıya geldi. El Sardinero Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-0 kazanırken, karşılaşmada yaşanan bir olay dikkat çekti.

SERT ŞUTU MİNİK TARAFTARIN YÜZÜNE GELDİ

Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'nin maç sırasında çektiği sert şut, tribünde karşılaşmayı takip eden küçük bir taraftarın yüzüne isabet etti. Talihsiz olayın ardından Fransız futbolcu, maçın bitmesiyle birlikte küçük taraftarın yanına gitti.

FORMASINI HEDİYE EDEREK GÖNLÜNÜ ALDI

Karşılaşmanın ardından minik taraftar ve ailesiyle bir araya gelen Tchouameni, küçük futbolseverin sağlık durumunu sordu ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Yıldız oyuncu, yaşanan talihsiz olayın ardından formasını da küçük taraftara hediye ederek gönlünü aldı.

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Kaynak: Haberler.com