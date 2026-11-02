Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'in Fransız yıldızı Aurelien Tchouameni'nin maç sırasında çektiği sert şut, tribünde karşılaşmayı izleyen küçük bir taraftarın yüzüne isabet etti. Talihsiz olayın ardından minik taraftar ve ailesiyle bir araya gelen yıldız futbolcu, formasını hediye ederek küçük futbolseverin gönlünü aldı.

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, deplasmanda Racing Santander ile karşı karşıya geldi. El Sardinero Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-0 kazanırken, karşılaşmada yaşanan bir olay dikkat çekti.

SERT ŞUTU MİNİK TARAFTARIN YÜZÜNE GELDİ

Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'nin maç sırasında çektiği sert şut, tribünde karşılaşmayı takip eden küçük bir taraftarın yüzüne isabet etti. Talihsiz olayın ardından Fransız futbolcu, maçın bitmesiyle birlikte küçük taraftarın yanına gitti.

FORMASINI HEDİYE EDEREK GÖNLÜNÜ ALDI

Karşılaşmanın ardından minik taraftar ve ailesiyle bir araya gelen Tchouameni, küçük futbolseverin sağlık durumunu sordu ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Yıldız oyuncu, yaşanan talihsiz olayın ardından formasını da küçük taraftara hediye ederek gönlünü aldı.

İlgili Haberler
Sert şutu minik taraftarın yüzüne isabet etti, gönlünü formasını hediye ederek aldıSert şutu minik taraftarın yüzüne isabet etti, gönlünü formasını hediye ederek aldı
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Galatasaray'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! 'Hatırlamıyor musun?' diyerek çıkışmış

Galatasaray'daki istifa krizinden Fenerbahçe çıktı! İşte o sözler
Bulgaristan'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi

Komşuda tarihi gün! Seçim sonuçları bir ilke sahne oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taung çocuğunun sırrı! 2,8 milyon yıl önce 3 yaşındaki çocuğu dev bir kartalın öldürdüğü düşünülüyor

3 yaşındaki çocuğu gökyüzünden gelen dev avcı kapmış olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk
Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

Taşları kadar değeri de göz kamaştırıcı! İşte arkasındaki sır
Türk iş insanıyla evli olan Alina Habba'nın 50 milyon dolarlık anlaşması Trump'ı kızdırdı!

Alina Habba'nın 50 milyon dolarlık anlaşması Trump'ı kızdırdı!
Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı

Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şakına döndü
Bursa'da metroda unuttuğu pasaportuna uçuşundan bir gün önce kavuştu! Endonezyalı öğrenci sevinçten secdeye kapandı

Pasaportu metroda kalmıştı! Çantasını görünce secdeye kapandı
Metin Hara'dan Adriana Lima ile ilgili iddialara yanıt: Bu sözler bana ait değil

Metin Hara'dan ilgili iddialara tepki: Bu sözler bana ait değil