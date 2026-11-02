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Nereden nereye! Sana ne oldu böyle Süle?

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Nereden nereye! Sana ne oldu böyle Süle?
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Bir dönem Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselen ve Avrupa futbolunun önemli savunmacıları arasında gösterilen Niklas Süle'nin kariyerinde yaşandığı öne sürülen değişim şaşkınlık yarattı. Sakatlıklar ve kilo problemleriyle mücadele ettiği belirtilen 30 yaşındaki futbolcunun profesyonel kariyerini noktalayarak amatör ligde futbola döndüğü ileri sürüldü.

  • Niklas Süle, 2023-2024 sezonunda Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi finaline yükselen kadrosunda yer aldı ve PSG ile oynanan yarı final maçlarında takımının gol yemeden turu geçmesine katkı sağladı.
  • Süle'nin ağır sakatlıklar ve kilo problemleri nedeniyle profesyonel kariyerinde ciddi gerileme yaşadığı ve 30 yaşında futbolu bırakma kararı aldığı iddia edildi.
  • Süle'nin bu sezon amatör lig ekibi SV Tiefenbach ile sahalara döndüğü, ilk maçlarda forvet oynadıktan sonra kaleci pozisyonuna geçtiği öne sürüldü.

Alman futbolcu Niklas Süle, 2023-2024 sezonunda Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi finaline yükselen kadrosunda yer aldı. Özellikle Paris Saint-Germain ile oynanan yarı final karşılaşmalarında savunmadaki performansıyla dikkat çeken Süle, takımının gol yemeden turu geçmesine katkı sağladı.

Dortmund, o sezon Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselirken Süle de Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda final heyecanı yaşadı.

SAKATLIKLAR VE KİLO PROBLEMLERİYLE MÜCADELE ETTİ

Paylaşılan bilgilere göre, kariyerinin ilerleyen döneminde ağır sakatlıklar yaşayan Süle, fiziksel kondisyonunu korumakta zorlandı. Kilo problemleri de yaşadığı belirtilen Alman savunmacının profesyonel futbol kariyerinde ciddi bir gerileme meydana geldiği öne sürüldü.

30 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Süle'nin henüz 30 yaşındayken profesyonel futbolu bırakma kararı aldığı iddia edildi. Bir dönem Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele eden Alman futbolcunun, bu sezon amatör lig ekibi SV Tiefenbach ile yeniden sahalara döndüğü öne sürüldü.

ÖNCE FORVET OYNADI, SONRA KALEYE GEÇTİ

Aktarılan bilgilere göre, amatör takımında futbolu eğlenmek amacıyla sürdüren Süle, ilk karşılaşmalarda forvet pozisyonunda görev aldı. Daha sonra ise alışılmışın dışında bir tercihte bulunarak kaleye geçtiği ileri sürüldü.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Süle niklas nerelerdesin

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