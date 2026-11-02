Nereden nereye! Sana ne oldu böyle Süle?

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Alman futbolcu Niklas Süle, 2023-2024 sezonunda Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi finaline yükselen kadrosunda yer aldı. Özellikle Paris Saint-Germain ile oynanan yarı final karşılaşmalarında savunmadaki performansıyla dikkat çeken Süle, takımının gol yemeden turu geçmesine katkı sağladı.

Dortmund, o sezon Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselirken Süle de Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda final heyecanı yaşadı.

SAKATLIKLAR VE KİLO PROBLEMLERİYLE MÜCADELE ETTİ

Paylaşılan bilgilere göre, kariyerinin ilerleyen döneminde ağır sakatlıklar yaşayan Süle, fiziksel kondisyonunu korumakta zorlandı. Kilo problemleri de yaşadığı belirtilen Alman savunmacının profesyonel futbol kariyerinde ciddi bir gerileme meydana geldiği öne sürüldü.