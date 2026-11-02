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Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartı var

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Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartı var
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Seren Serengil, konuk olduğu programda mirasını uzun süredir birlikte olduğu Mustafa Rahman Tohma'ya bırakmak istediğini açıkladı. Ünlü sunucu, "Köpeklerime baktığı müddetçe tüm mal varlığım ve mirasım Tohma'nındır" sözleriyle dikkat çekti. Serengil, sevgilisiyle neden ayrı odalarda uyuduklarını da anlattı.

  • Seren Serengil, çocuğu olmadığını belirterek mal varlığını ve mirasını sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'ya bırakmak istediğini söyledi.
  • Serengil, mirasını Tohma'ya bırakmasının koşulunu köpeklerine bakması olarak açıkladı.
  • Serengil, mal varlığından üvey kardeşlerine de pay ayırmak istediğini belirtti.

Ünlü sunucu Seren Serengil, katıldığı programda hem özel hayatına hem de mirasına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir birlikte olduğu Mustafa Rahman Tohma ile ayrı odalarda uyuduklarını anlatan Serengil, tüm mal varlığını sevgilisine bırakmak istediğini söyledi. Ünlü ismin bunun için tek bir isteği var.

SEVGİLİSİYLE NEDEN AYRI ODALARDA UYUDUKLARINI ANLATTI

Özel hayatıyla sık sık dikkat çeken Seren Serengil, Ayşe Arman'ın "Sahici" programına konuk oldu. Uzun süredir Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşayan ünlü sunucu, ilişkilerine dair merak edilen bir ayrıntıyı paylaştı.

Sevgilisiyle aynı odada uyumadıklarını söyleyen Serengil, bu durumun nedeninin köpekleri olduğunu belirtti.

Serengil, "Ayrı odalarda uyuyoruz. Ben yatakta 6 köpekle uyuyorum, şu an öncelik sevgili değil köpekler." dedi.

Köpeklerinin tamamının birbiriyle iyi anlaşamadığını anlatan ünlü isim, bu nedenle onları iki gruba ayırdıklarını söyledi. Serengil, köpeklerin bir kısmıyla kendisinin, diğerleriyle ise Tohma'nın farklı odalarda uyuduğunu ifade etti.

Mustafa Rahman Tohma - Seren Serengil

"TÜM MAL VARLIĞIM VE MİRASIM TOHMA'NINDIR"

Programda vasiyet konusuna da değinen Seren Serengil, mal varlığını kime bırakmak istediğini ilk ağızdan açıkladı.

Çocuğunun olmadığını hatırlatan Serengil, mirasını sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'ya bırakmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çocuğum yok. İnsan mirasını istediği kişiye bırakabilmeli. Türkiye'de bu yok. Burada da kayıtlı kalsın. Köpeklerime baktığı müddetçe tüm mal varlığım ve mirasım Tohma'nındır. Bunu yaparsan bunu veririm gibi bir koşul yok. Ben sana bunları bırakırsam sen de onları unutma gibi bir durum benim için"

ÜVEY KARDEŞLERİNİ DE UNUTMADI

Mirasıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Serengil, yalnızca sevgilisini değil, üvey kardeşlerini de düşündüğünü belirtti. Ünlü sunucu, mal varlığından üvey kardeşlerine de pay ayırmak istediğini söyledi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

yaşı kaçki daha ? hem kimin önden gideceği belli olmaz orada beş sene daha oturayım dersiniz bi bakmışsınız otobüse bindirmişler götürüyorlar siz hop ne oluyor dersiniz duyan olmaz ama siz onların size okuduğu duaları duyarsınız hele kul millet yetim hakkı yediyseniz işiniz zor gurbet ellerde ben affetsemde millet razı olmaz Allah affetmez.

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