Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam

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Trafikte sürücüler arasında yaşanan tartışmaların fiziksel müdahale ve tehdit boyutuna ulaşmasını engellemek amacıyla uygulanan caydırıcı yaptırımlar güçlendiriliyor. Saldırı amacıyla aracından inen sürücülere verilen ağır para cezaları, 2027 yılında hesaplanan yeniden değerleme oranı doğrultusunda rekor seviyeye ulaşacak.

YENİ CEZA 230 BİN 202 LİRA OLACAK

2027 yılı için hesaplanan yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, söz konusu ihlale uygulanan mevcut 180 bin liralık idari para cezası 230 bin 202 liraya yükselecek.

Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) yüzde 2 artması varsayımına dayanan bu hesaplamayla birlikte, trafikte saldırgan tutum sergileyen sürücülere kesilecek cezada 50 bin 202 liralık artış yaşanmış olacak.

KESİN ORAN EKİM ENFLASYONUYLA NETLEŞECEK

Öngörülen 230 bin 202 liralık ceza tutarı, ekim ayı enflasyon verileri ve yüzde 27,89'luk yeniden değerleme oranı varsayımına dayanıyor. Rakam, TÜİK tarafından açıklanacak ekim ayı Yİ-ÜFE verilerinin ardından kesinleşecek. Öte yandan ilgili mevzuat kaleminde yeni bir düzenleme yapılması halinde uygulanacak nihai tutar değişkenlik gösterebilecek.

Kaynak: Haberler.com