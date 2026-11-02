Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam

Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakamGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trafikteki şiddet ve tehdit olaylarının önüne geçilmesi amacıyla saldırı amacıyla aracından inen sürücülere verilen 180 bin TL'lik para cezası, 2027 yılı yeniden değerleme oranı tahminiyle birlikte 230 bin 202 TL'ye yükselecek.
- Trafikte saldırı amacıyla aracından inen sürücülere uygulanan 180 bin liralık idari para cezası, 2027 için öngörülen yüzde 27,89'luk yeniden değerleme oranıyla 230 bin 202 liraya yükselecek.
- Ceza tutarındaki artış 50 bin 202 lira olacak.
- Kesin ceza tutarı, TÜİK'in ekim ayı Yİ-ÜFE verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek ve ilgili mevzuatta yeni düzenleme yapılması halinde değişebilecek.
Trafikte sürücüler arasında yaşanan tartışmaların fiziksel müdahale ve tehdit boyutuna ulaşmasını engellemek amacıyla uygulanan caydırıcı yaptırımlar güçlendiriliyor. Saldırı amacıyla aracından inen sürücülere verilen ağır para cezaları, 2027 yılında hesaplanan yeniden değerleme oranı doğrultusunda rekor seviyeye ulaşacak.
YENİ CEZA 230 BİN 202 LİRA OLACAK
2027 yılı için hesaplanan yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, söz konusu ihlale uygulanan mevcut 180 bin liralık idari para cezası 230 bin 202 liraya yükselecek.
Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) yüzde 2 artması varsayımına dayanan bu hesaplamayla birlikte, trafikte saldırgan tutum sergileyen sürücülere kesilecek cezada 50 bin 202 liralık artış yaşanmış olacak.
KESİN ORAN EKİM ENFLASYONUYLA NETLEŞECEK
Öngörülen 230 bin 202 liralık ceza tutarı, ekim ayı enflasyon verileri ve yüzde 27,89'luk yeniden değerleme oranı varsayımına dayanıyor. Rakam, TÜİK tarafından açıklanacak ekim ayı Yİ-ÜFE verilerinin ardından kesinleşecek. Öte yandan ilgili mevzuat kaleminde yeni bir düzenleme yapılması halinde uygulanacak nihai tutar değişkenlik gösterebilecek.