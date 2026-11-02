Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu

Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, eski kulübüne para kazandırmaya devam ediyor. Genç yıldızın İspanyol ekibinde 125. resmi maçına çıkmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, sözleşmede yer alan son bonusu da hak etti. Böylece Fenerbahçe'nin Arda Güler transferinden elde ettiği toplam gelir 30 milyon euroya ulaştı.
Real Madrid formasıyla Racing Santander karşılaşmasına çıkan 21 yaşındaki Arda Güler, İspanyol ekibindeki 125. resmi maçına ulaştı. Milli futbolcunun bu maçta forma giymesiyle birlikte transfer sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi ve Fenerbahçe 2 milyon euro daha kazandı.
TÜM BONUSLAR TAMAMLANDI
2023 yılında 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonus karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşmesindeki tüm bonus şartları yerine getirildi. Son 2 milyon euroluk bonusun da hak edilmesiyle sarı-lacivertlilerin transferden elde ettiği toplam gelir 30 milyon euroya yükseldi.
125 MAÇTA 52 GOLE KATKI
Real Madrid kariyerinde 125 resmi karşılaşmaya çıkan Arda Güler, bu süreçte 21 gol ve 31 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu böylece İspanyol devinde toplam 52 gole doğrudan katkı sağladı.