Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu

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Real Madrid formasıyla Racing Santander karşılaşmasına çıkan 21 yaşındaki Arda Güler, İspanyol ekibindeki 125. resmi maçına ulaştı. Milli futbolcunun bu maçta forma giymesiyle birlikte transfer sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi ve Fenerbahçe 2 milyon euro daha kazandı.

TÜM BONUSLAR TAMAMLANDI

2023 yılında 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonus karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşmesindeki tüm bonus şartları yerine getirildi. Son 2 milyon euroluk bonusun da hak edilmesiyle sarı-lacivertlilerin transferden elde ettiği toplam gelir 30 milyon euroya yükseldi.

125 MAÇTA 52 GOLE KATKI

Real Madrid kariyerinde 125 resmi karşılaşmaya çıkan Arda Güler, bu süreçte 21 gol ve 31 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu böylece İspanyol devinde toplam 52 gole doğrudan katkı sağladı.

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