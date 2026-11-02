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Sivas Divriği'de 53 gündür kayıp 11 aylık bebek için arama sürüyor, 6 kişi tutuklu

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Sivas Divriği'de 53 gündür kayıp 11 aylık bebek için arama sürüyor, 6 kişi tutuklu Haber Videosunu İzle
Sivas Divriği'de 53 gündür kayıp 11 aylık bebek için arama sürüyor, 6 kişi tutuklu
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Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Ekim 2026'da kaybolan 11 aylık bebeğin arama çalışmaları 53 gündür sürüyor. Jandarma ve AFAD ekiplerinin iz takip köpeği ve dronla yürüttüğü çalışmalarda hiçbir ize rastlanmazken, çelişkili ifadeler sonrası anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı.

Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin arama çalışmaları jandarma ve AFAD ekiplerince sürdürülürken aradan geçen 53 güne rağmen hiçbir ize rastlanılamadı.

Sivas'ta 10 Ekim 2026'da Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü kırsalında hayvancılık yapan E.B.'nin (25) 11 aylık bebeğinin kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma genişletilerek aile bireyleri gözaltına alınmış, verdikleri çelişkili ifadeler sonrası anne ve baba dahil toplam 6 kişi tutuklanmıştı. İhbarın ardından harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma timleri, arazide Büşra bebeğe dair iz arama çalışmalarına başlamıştı.

Köyün çevresinde AFAD, UMKE, Jandarma ve diğer ekipler tarafından iz takip köpeği ve dron ile birlikte aralıksız sürdürülen çalışmalar, aradan geçen 53 güne rağmen sonuç vermedi. Kayıp Büşra bebeğe canlı veya ölü ulaşamayan ekipler çalışmalarını sürdürürken konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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