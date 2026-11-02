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İstanbul'da arıza sonrası metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk

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İstanbul'da arıza sonrası metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk Haber Videosunu İzle
İstanbul'da arıza sonrası metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk
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İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Avcılar istikametinde seyreden bir metrobüs, Zincirlikuyu Durağı yakınlarında arızalandı. Aracın yolu kapatması nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, metrobüs yolunda araç kuyrukları oluştu, duraklarda ise yoğunluk meydana geldi. Arızalanan araçtaki yolcular başka bir metrobüse aktarıldı. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Beşiktaş’ta yolda kalan bir metrobüs, hatta seferlerin aksamasına neden oldu. Duraklarda bekleyen yolcular uzun süre araç bekledi.

ZİNCİRLİKUYU YAKINLARINDA ARIZALANDI

Avcılar istikametinde seyreden metrobüs, Zincirlikuyu Durağı’na yakın bir bölgede arızalandı. Aracın yolu kapatması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

METROBÜS YOLUNDA KUYRUK OLUŞTU

Arıza nedeniyle metrobüs yolunda araç kuyrukları oluştu. Duraklarda ise metrobüs bekleyen yolcular nedeniyle yoğunluk meydana geldi.

YOLCULAR BAŞKA ARACA AKTARILDI

Arızalanan metrobüsteki yolcular başka bir araca yönlendirildi. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Kaynak: AA
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