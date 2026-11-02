Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın

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İsrail'de düzenlenen bir konserde yaşanan olay, ülke genelinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sahneye yarı çıplak halde çıkan kadın sunucu, gösteri sırasında evli bir erkeğin üstüne çıktı.

EŞİNİN TEPKİSİ BÜYÜK OLDU

Konseri eşiyle birlikte izlemeye gelen adamın karısı, durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu açıkça ifade etti. Kadının tepkisinin ardından adamın üzerinden inmek zorunda kalan yarı çıplak sunucu, gösterisine devam edebilmek için salonda başka bir "kurban" aramaya koyuldu. Görüntülerin sosyal medyada ve ulusal basında yayılmasının ardından, konser alanında yaşanan bu cüretkar davranış ve etik sınırlar ülkede kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.

Kaynak: Haberler.com