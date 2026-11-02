Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı

Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonlu genç bir kızın misafirleri için hazırladığı özenli gün masası dikkat çekti. Masadaki ikramların çeşitliliği ve sunumu kadar genç kızın gotik makyajı da görüntülerde öne çıktı.
Trabzon'da genç bir kızın hazırladığı gün masası, alışılmış misafir ağırlama geleneğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Misafirleri için özenle hazırladığı masayı görüntüleyen genç kızın paylaşımı, izleyenlerin dikkatini çekti.
GOTİK MAKYAJI DİKKAT ÇEKTİ
Hazırlanan masanın zenginliği ve sunumuna gösterilen özen kadar genç kızın gotik makyajı da videoya damga vuran detaylar arasında yer aldı.