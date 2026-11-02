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Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı

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Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı Haber Videosunu İzle
Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı
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Trabzonlu genç bir kızın misafirleri için hazırladığı özenli gün masası dikkat çekti. Masadaki ikramların çeşitliliği ve sunumu kadar genç kızın gotik makyajı da görüntülerde öne çıktı.

Trabzon'da genç bir kızın hazırladığı gün masası, alışılmış misafir ağırlama geleneğini bir kez daha gözler önüne serdi. 

Misafirleri için özenle hazırladığı masayı görüntüleyen genç kızın paylaşımı, izleyenlerin dikkatini çekti.

GOTİK MAKYAJI DİKKAT ÇEKTİ

Hazırlanan masanın zenginliği ve sunumuna gösterilen özen kadar genç kızın gotik makyajı da videoya damga vuran detaylar arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıOnur kıcalı:

Böyle trabzonlu mu olur tavus kuşu gibi ??

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıÜmit Dağlı:

:)) hiç güleceğim yoktu

yanıt7
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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

:))..haha

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıfikri zeki keskin:

ülkenin halini çok güzel haber yapmışsınız bravo size çok yoruluyorsunuz biraz dinlenin

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCoşkun Barış:

siz kafayı yemişsiniz habermi bu

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıByaydin Yeniden:

haberciliginizinn taa...

Yorum Beğen7
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