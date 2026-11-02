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Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Ailece aracın içine dalıp üstünü başını yırttılar

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Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Ailece aracın içine dalıp üstünü başını yırttılar Haber Videosunu İzle
Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Ailece aracın içine dalıp üstünü başını yırttılar
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Aynı araçta bulunan anne, baba ve oğulları, tartıştıkları genç sürücüye küfrederek saldırdı. Arbede sırasında darbedilen gencin kıyafetleri yırtıldı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bakırköy’de trafikte başlayan tartışma, sürücülerin araçlarından inmesiyle büyüdü. Bir aileye mensup 3 kişi, tartıştıkları genç sürücüyü darbetti.

YOL VERME TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Florya Mahallesi Yeşilköy Caddesi’nde dün seyir halindeki iki sürücü arasında, iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından taraflar araçlarını yol kenarına çekerek aşağı indi.

ÖNCE KÜFRETTİLER, ARDINDAN SALDIRDILAR

Araçtan inen anne, baba ve oğulları, diğer araçtaki sürücüyle tartışarak küfretti. Aile, ardından genç sürücüyü darbetti. Yaşanan arbede sırasında gencin üzerindeki kıyafetler yırtıldı.

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSemih Yetkin:

Bence böyle durumlarda verilen ceza 500 bin TL olmalı en az 500 bin TL nin caydiriciligi olur

Yorum Beğen2
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yol kesme cezaları artacakmış magandalar cezalar artmadan eşkiyalık yapalım demiş.

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Haber YorumlarıBerham Serpil:

Böyle beyin yoksunu bir toplumu düzeltmek onlara önce insanlığı sonra müslümanlığı öğretebildikten sonra ülkeyi iyi bir seviyeye taşıyabilir buda imkansız

Yorum Beğen1
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Haber Yorumlarımehmet baş:

3180.000 TL= 540.000 TL ceza, Allah bereket versin.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Sürücüye yumruk atan değil araçtan inen herkese 180 bin lira ceza kesilmesi daha adaletli olur.

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