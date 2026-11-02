Market zincirine akılalmaz siber saldırı! Dolapları 50 dereceye çıkardılar

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İsveç'in önde gelen süpermarket zincirlerinden ICA'nın bazı mağazaları, gece saatlerinde gerçekleştirilen siber saldırının hedefi oldu.

Aktarılan bilgilere göre saldırganlar, marketlerdeki soğutma sistemlerine uzaktan müdahale ederek buzdolapları ve dondurucuların sıcaklık ayarlarını 50 dereceye yükseltti.

Saldırının, soğuk ortamda muhafaza edilmesi gereken çok sayıda gıda ürününün bozulmasına yol açmış olabileceği değerlendiriliyor.

BİRDEN FAZLA MARKET ETKİLENDİ

Siber saldırıdan etkilenen işletmeler arasında Sjöbo ve Tomelilla kentlerindeki ICA Kvantum mağazalarının da bulunduğu bildirildi.

Birden fazla mağazanın soğutma sistemlerinde sorun yaşandığı belirtilirken, saldırıdan etkilenen ürünlerin miktarına ve oluşan maddi zarara ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

MARKETLER GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

ICA, yaşanan siber saldırının ardından bazı mağazaların sabah saatlerinde kapalı kalacağını açıkladı.

Şirket, etkilenen marketlerin İsveç saatiyle 09.00'da yeniden açılmasının beklendiğini duyurdu.

Müşterilerinden özür dileyen ICA yönetimi, sistemlerin normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

SİBER SALDIRILARDA ARTIŞ ENDİŞESİ

İsveç'teki olayın, son haftalarda çeşitli ülkelerde işletmeleri hedef alan siber saldırıların ardından yaşanması dikkat çekti.

Fransa ve ABD'de de benzer saldırıların bildirildiği belirtilirken, ICA'ya yönelik saldırının arkasındaki kişi veya gruplara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırının nasıl gerçekleştirildiği ve sistemlere hangi yöntemle erişildiği de belirsizliğini koruyor.