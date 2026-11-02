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Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu

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Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu
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Kadir Ezildi’nin sunduğu 'En Hamarat Benim' bir süredir ekrana gelmiyor. Programın yerini 'Gelinler Sofrada' alırken yeni formatı Pelin Öztekin sunacak.

Kadir Ezildi’nin sunumuyla NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan En Hamarat Benim bir süredir yayınlanmıyor. Programın ekrana dönüp dönmeyeceği merak edilirken yerine yeni bir formatın geleceği öne sürüldü.

EN HAMARAT BENİM’İN YERİNE GELİNLER SOFRADA

Son dönemde reytinglerinde düşüş yaşandığı belirtilen programın yerine Gelinler Sofradanın ekrana gelmesi bekleniyor. Yeni formatta yarışmacılar, büyük ödül için mutfaktaki hünerlerini sergileyecek.

Programın sunuculuğunu ise oyuncu Pelin Öztekin üstlenecek. Gelinler Sofrada’da her hafta beş yarışmacı ödülü kazanmak için yarışacak.

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