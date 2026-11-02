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Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun

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Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesine yönelik soruşturmada İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. 3'ü kamu görevlisi 24 şüphelinin tespit edildiği soruşturmada 22 kişi gözaltına alınırken, şüpheli kişi ve şirketlerin yaklaşık 650 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen usulsüzlükler mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi ve söz konusu ilaçların yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetleri araştırıldı.

Yürütülen teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edildi.

650 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali incelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.

Söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği tespit edildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bulguların ardından İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konuldu.

BAKAN GÜRLEK: MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin açıklamasında, kanser hastalarının tedavi güvenliğini tehlikeye atan ve hastaların şifa umudunu haksız kazanç kapısına dönüştüren yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hastalarımızın hayatını tehlikeye atan, şifa umudunu haksız kazanç kapısına dönüştürenlere müsamaha göstermeyeceğiz!"

"HİÇBİR SUÇ YAPILANMASINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ve görev alan kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Milletimizin sağlığını tehdit eden, insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz!"

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıIsmail Erzik:

İNSANLARIN DUYGULARIYLA OYNAYANLARI ALLAHA HAVALE EDİYORUM

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Haber YorumlarıKara_kalem:

BU ÜLKEDE HALEN BU HÜKÜMET GÖREVDE OLMASI BİZİM MUZ CUMHURİYETİ OLDUGUMUZUN İSPATIDIR... ADALET BİTMİŞ EKONONİ SAĞLIK EDĞİTİM CAN GÜVENLİĞİ KAMUDAN SİYASETE KADAR HER KONUDA ÜLKE BİTMİŞ YAZIKTIR NE HALLERE GELDİ ÜLKE ÖNCEDEN GELECEK KAYGISI VARDI ŞİMDİ YAŞAM MÜCADELESİNE DÖNDÜ CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İLK SIRADA HER GÜN ÜLKENİN % 80 BİREYLER FARKLI ALANLARDAN TEHDİT EDİLMEKTE...DÜŞMANA GEREK YOKKİ BİZİM KENDİ İÇ DÜŞMANIMIZ BİZE YETİYOR....

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Haber YorumlarıHeisenberg:

enflasyonist ortamlarda ahlak kaybolur

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Haber Yorumlarıibrahim güçlü:

Ahlak var ise bakîdir olmayan bir şey kaybolmaz

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Haber YorumlarıNürettin Akbaba:

insanın sağlığını hiçe sayarak en büyük cezalandırılma sı gerekiyor diye düşünüyorum

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Haber Yorumlarıosman şahin:

Allahım bu nasıl bişey miletvekili çalıyor Cuma.başkan yardımcısı çalıyo belediye başkanı çalıyor soyan soyana bu ülkenin bunca hırsızlığa karşı ayakta durması mucize

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