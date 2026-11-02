Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen usulsüzlükler mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi ve söz konusu ilaçların yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetleri araştırıldı.

Yürütülen teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edildi.

650 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali incelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.

Söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği tespit edildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bulguların ardından İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konuldu.

BAKAN GÜRLEK: MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin açıklamasında, kanser hastalarının tedavi güvenliğini tehlikeye atan ve hastaların şifa umudunu haksız kazanç kapısına dönüştüren yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hastalarımızın hayatını tehlikeye atan, şifa umudunu haksız kazanç kapısına dönüştürenlere müsamaha göstermeyeceğiz!"

"HİÇBİR SUÇ YAPILANMASINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ve görev alan kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Milletimizin sağlığını tehdit eden, insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz!"