Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu

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Trendyol Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının ardından şampiyonluk yarışında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Galatasaray, Konyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetle liderliğini sürdürürken Fenerbahçe'nin Göztepe'ye mağlup olması, Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanında puan kaybetmesi ve Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında kazanması şampiyonluk oranlarına da yansıdı. Güncellenen oranlarda en büyük değişim Fenerbahçe'de yaşanırken Galatasaray favori konumunu güçlendirdi.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK ORANI 7.40'A YÜKSELDİ

Sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'nin oranında büyük değişim yaşandı. Sarı-lacivertlilerin daha önce 4.30 olan şampiyonluk oranı, son mağlubiyetin ardından 7.40'a yükseldi. Böylece Fenerbahçe, dört büyükler arasında şampiyonluk ihtimali en düşük görülen takım konumuna geriledi.

GALATASARAY FAVORİ KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ

Ligin 10. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray, zirvedeki yerini korudu. Sarı-kırmızılıların 1.86 olan şampiyonluk oranı 1.60'a geriledi. Bu değişimle Galatasaray, şampiyonluk yarışının en güçlü favorisi olmayı sürdürdü.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Bordo-mavililerin şampiyonluk oranı 4.30'dan 4.70'e yükselmesine rağmen Trabzonspor, dört büyükler arasında Galatasaray'ın ardından en düşük orana sahip ikinci takım oldu.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI DA YÜKSELDİ

Kasımpaşa deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş, dış sahadaki galibiyet hasretine son veremedi. Siyah-beyazlıların daha önce 5.20 olan şampiyonluk oranı 6.50'ye yükseldi. Böylece Beşiktaş, güncellenen oranlarda Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından üçüncü sırada yer aldı.