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Bir dönem çok popülerdi! Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti

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Bir dönem çok popülerdi! Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti
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90’lı yılların popüler oyuncusu Kaan Girgin, yıllar içindeki değişimiyle hayranlarını şaşırttı. Saçlarının seyrekleşmesi ve kilo almasıyla dikkat çeken 59 yaşındaki oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

90’lı yıllarda rol aldığı dizi ve filmlerle tanınan oyuncu Kaan Girgin, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren 59 yaşındaki oyuncunun son görüntüsü, hayranlarını şaşırttı.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ KONUŞULDU

Bir reklam filmiyle geniş kitlelerce tanınan Kaan Girgin, 90’lı yıllarda dönemin popüler oyuncuları arasında yer aldı. Son görüntüsüyle yeniden merak uyandıran Girgin’in gençlik yıllarıyla bugünkü hâli karşılaştırıldı.

Oyuncunun yıllar içinde saçlarının seyrekleşmesi ve kilo alması da dikkat çekti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖztürkler:

Fazıl sayın kayıp kardeşi

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