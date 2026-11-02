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Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor

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Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
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İstanbul Maratonu'nda ter döken sporcuları yol kenarındaki kaldırıma kurdurduğu masada yemek yiyerek izleyen Midyeci Ahmet'in görüntüleri büyük tepki topladı.

İstanbul Maratonu sırasında dünyaca ünlü Midyeci Ahmet adıyla tanınan işletmeci Ahmet Çiçek'in sergilediği davranış sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki topladı. Çiçek, maratonda ter döken sporcuları ve yarışmacıları, yol kenarındaki kaldırıma kurdurduğu özel sofrada yemek yiyerek izledi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI 

Kaldırımı işgal edecek şekilde kurulan mükellef sofrada oturup yarışı izleyen Midyeci Ahmet'in bu anlara ilişkin görüntüleri kısa sürede yayıldı. Sporcuların mücadelesi karşısında sergilenen bu tavır, izleyenler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "saygısızlık" ve "gösteriş" olarak nitelendirildi.

VATANDAŞLARDAN CEZA VE İŞGAL TEPKİSİ

Görüntülerin altına yorum yağdıran vatandaşlar, hem kamuya açık kaldırımın işgal edilmesine hem de sergilenen tutuma sert tepki gösterdi. Sosyal medyada öne çıkan bazı yorumlar şöyle oldu:

  • "Kaldırımı işgal eden bu işletmeye ceza kesilecek mi?"
  • "Gösteriş meraklısı. Sonradan görmelik bu..."
  • "İşletme, kaldırımı işgal etmiş. Ceza keser misiniz?"
  • "Bu şahıs çok mide bulandırıcı biri..."
  • "İnsan kendi markasına bu kadar düşman olmaz."
  • "Birisi de kalkıp bu ne terbiyesizlik dememiş."

Tepkilerin ardından yetkili makamların kaldırım işgali nedeniyle işletmeye ceza kesip kesmeyeceği merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com
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