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Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der

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Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der Haber Videosunu İzle
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
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Yeraltı dizisinin oyuncusu Hakan Çelebi, babasının vefatını anlattığı sırada sessiz kalan program sunucusuna tepki gösterdi. Çelebi’nin, “Tamam, seküler bir programsınız ama insan ‘Allah rahmet eylesin’ der” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yeraltı dizisinin oyuncusu Hakan Çelebi, babasının vefatından söz ettiği sırada program sunucusunun sessiz kalmasına tepki gösterdi. Çelebi’nin “Tamam, seküler bir programsınız ama insan ‘Allah rahmet eylesin’ der” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yeraltı dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Hakan Çelebi, katıldığı bir programda yaşadığı dikkat çekici diyaloğu anlattı.

Babasının vefatından söz ettiği sırada sunucunun herhangi bir başsağlığı dileğinde bulunmamasına tepki gösteren Çelebi, bu durumu eleştirdi.

“SEKÜLER BİR PROGRAM OLABİLİR AMA…”

Sunucunun sessiz kalmasına anlam veremediğini dile getiren oyuncu, “Tamam, seküler bir programsınız ama insan ‘Allah rahmet eylesin’ der” ifadelerini kullandı.

Çelebi'nin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, programdaki diyalog magazin gündeminin dikkat çeken konularından biri oldu.

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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıJY:

"ALLAH" VE "RAHMET" KELİMELERİNİ MÜSLÜMANLAR KULLANIR. BU ÜLKEDE YAŞAYAN HERKES MÜSLÜMAN DEĞİL. BU KABUL EDİN ARTIK.

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Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıhakan yolcu:

Müslüman değilsin belki ama buranın töresine nizamına uymak zorundasın buranın kurallarını uymak zorundasın Türk İslam töresine göre gelenine göre yaşıyoruz Müslüman olmayabilirsin ama büyük çoğunluk Müslüman Müslümanların kuralları nizama geçiyor buranın adeti usulü neyse herkes gibi uyumak zorundasın çok mu zor ya Bir Allah rahmet eylesin demek hala iki saat tantana yapıyor

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Haber YorumlarıTURGUT ÇELİK:

j y TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN her karışı müslüman elhamdülillah sadece arada senin gibiler çıkıyor biz her hak dinede saygı duyarız sizde saygı duyacakdınız bunu o kafana yaz

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

sen de şov yapma kardeş. Allahın rahmetinden çok haberdarsan hayatında da o Allahın isteklerine yer vermelisin. hayatlar amsterdam ama dilinde hamaset. Işıklar içinde uyuyanlara zaten sözüm yok. onlar sabbbaha kadar dans... yansın geceler modunda ebede kadar:))

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Haber Yorumları200796:

ne absürt yorum yapmışsın,ışıklar içinde uyusun vs de cabası.Bos konuşmuşsun,Adam gayet de doğru söylemiş.Senin nesi zoruna gitti.

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yanıt3
Haber Yorumlarıaykut koçak:

o kadar süslenmiş kız cağız..şimdi ağzından ALLLAH kelimesi çıkarsa bütün klası gider...

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarıİlkay Özdemir:

Doğrucu davut yazmakla da doğrucu olunmuyor... Yanlışa yanlış diyorsun şov diyorlar. sesini çıkartmıyorsun hak ediyorsunuz diyorlar. ışlıklar içinde uyusun diyenlere onlar öyle diyorlar biz düşüncelerimizi size beğendirmek zorunda mıyız? sizin kendi fikriniz yok mu? sürekli başkası üzerinden yürüyorsunuz.

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