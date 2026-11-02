Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der

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Yeraltı dizisinin oyuncusu Hakan Çelebi, babasının vefatından söz ettiği sırada program sunucusunun sessiz kalmasına tepki gösterdi. Çelebi’nin “Tamam, seküler bir programsınız ama insan ‘Allah rahmet eylesin’ der” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yeraltı dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Hakan Çelebi, katıldığı bir programda yaşadığı dikkat çekici diyaloğu anlattı.

Babasının vefatından söz ettiği sırada sunucunun herhangi bir başsağlığı dileğinde bulunmamasına tepki gösteren Çelebi, bu durumu eleştirdi.

“SEKÜLER BİR PROGRAM OLABİLİR AMA…”

Sunucunun sessiz kalmasına anlam veremediğini dile getiren oyuncu, “Tamam, seküler bir programsınız ama insan ‘Allah rahmet eylesin’ der” ifadelerini kullandı.

Çelebi'nin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, programdaki diyalog magazin gündeminin dikkat çeken konularından biri oldu.