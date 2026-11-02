Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sözün bittiği yer! Savaş bacağını aldı, futbol sevgisini alamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sözün bittiği yer! Savaş bacağını aldı, futbol sevgisini alamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail saldırılarının ağır izlerini taşıyan Gazze'de, bir bacağını kaybeden çocuk, arkadaşlarıyla futbol oynayabilmek için kendi imkanlarıyla PVC borudan protez yaptı. Küçük çocuğun futbol sevgisi ve imkansızlıklar karşısındaki mücadelesi yürekleri burkarken, ortaya çıkan görüntüler savaşın çocuklar üzerinde bıraktığı derin izleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze Şeridi'nde yaşanan savaşın en ağır bedelini ödeyen çocuklardan birinin görüntüleri, insanlık dramını bir kez daha ortaya koydu. Bir bacağını kaybeden küçük çocuk, yaşadığı bütün zorluklara rağmen arkadaşlarıyla futbol oynama hayalinden vazgeçmedi. Kendi imkanlarıyla PVC borudan bir protez hazırladığı belirtilen çocuğun fotoğrafları, savaşın gölgesinde büyümek zorunda kalan çocukların mücadelesini gözler önüne serdi.

FUTBOL OYNAYABİLMEK İÇİN PVC BORUDAN PROTEZ YAPTI

Gazze'de yaşayan ve bir bacağı ampute olan çocuk, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynayabilmek için sıra dışı bir çözüm buldu. Gerçek bir proteze erişemediği belirtilen küçük çocuk, PVC boru ve çeşitli malzemelerden hazırlanan bir düzenekle hareket etmeye çalıştı. Fotoğraflarda çocuğun bir bacağındaki borudan yapılmış düzenek ve yanında duran koltuk değnekleri görülürken, bir başka karede ise kucağında tuttuğu kedi ve hemen önündeki futbol topu dikkat çekti.

TEK HAYALİ ARKADAŞLARIYLA TOP OYNAMAK

Yaşıtları gibi koşup oynamak isteyen küçük çocuğun futbol sevgisi, karşılaştığı fiziksel engellere rağmen devam ediyor. Bir bacağını kaybetmesine rağmen top oynamaktan vazgeçmeyen çocuğun görüntüleri, Gazze'deki çocukların en temel ihtiyaçlarına ve çocukluklarını yaşayabilme mücadelesine dikkat çekti. Fotoğraflarda görülen eski futbol topu, koltuk değnekleri ve PVC borudan hazırlanan düzenek, küçük çocuğun içinde bulunduğu koşulları çarpıcı biçimde ortaya koydu.

SAVAŞIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ AĞIR BEDELİ

Gazze'de devam eden insani kriz, binlerce çocuğun yaşamını derinden etkilerken yaralanmalar ve uzuv kayıpları da çocukların günlük hayatını zorlaştırıyor. Sağlık hizmetlerine, rehabilitasyona ve protez gibi yardımcı cihazlara erişimde yaşanan sıkıntılar, savaşın fiziksel etkilerinin uzun yıllar devam etmesine neden olabiliyor. Futbol oynayabilmek için kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye çalışan küçük çocuğun görüntüleri de Gazze'deki çocukların karşı karşıya kaldığı zorlukların sembollerinden biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
Karadeniz'de palamut kayboldu! Balıkçılar sismik araştırma gemisinin kablolarından şüpheleniyor

Palamut birden ortadan kayboldu! Şüpheler o gemide toplandı
Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri infilak etti! İran ABD'yi suçladı

Hürmüz Boğazı'nda peş peşe patlamalar
Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu

Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu

Şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafı ortaya çıktı

Cadılar Bayramı’nı eleştirmişti! Kostümlü fotoğrafı ortaya çıktı
Hadise'den 80'ler konseptli doğum günü partisi! Leopar desenli kıyafetiyle dikkat çekti

Doğum gününde sınırları zorladı! Leopar şovla herkesi büyüledi
Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor

Haberi okuyanlar inanamıyor! Yine aynısı oldu
23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü! Yaşam mücadelesi veriyor

23 yaşındaki fenomen tatilde kabusu yaşadı! Yaşam mücadelesi veriyor
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar

EYT'yi kıl payı kaçıranları umutlandıran haber! Detaylar belli oldu

Hakkı Bulut vasiyet kararını açıkladı! Çocuklarıyla ilgili sözleri dikkat çekti

Hakkı Bulut'tan miras çıkışı: Ağızlarını açmazlar asla
Yılmaz Kunt'tan ayrılan Alya aşka kapıları kapattı

Genç şarkıcı ayrılık sonrası aşka kapılarını kapattı: 10 senedir...