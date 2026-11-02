Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp 'Gelin beni alın' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Aksaray'da bir çocuk annesi Şefika Yeşildağ, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 08.30 sıralarında, Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Oruç, çocuğunu görme bahanesiyle, eski eşi Şefika Yeşildağ'ın evine geldi. Çift arasında burada belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Osman Oruç, 1 çocuk annesi Şefika Yeşildağ'ı vücudunun 15 yerinden bıçakladı. Yeşildağ, yere yığıldı.

POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Polisi arayan Osman Oruç, eşini bıçakladığını söyleyerek "Gelin beni alın" dedi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin kontrolünde Yeşildağ'ın öldüğü belirlendi. Osman Oruç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yeşildağ'ın cansız bedeni ise temizlik görevlisi olarak çalıştığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

ANNESİ: KIZIMI SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU

Şefika Yeşildağ'ın kız kardeşi Gülizar ve annesi Döne Yeşildağ, haberi alıp eve geldi. Döne Yeşildağ, gözyaşlarıyla, "Kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Dün yine rahatsız etti" dedi. Anne ile kızını, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Osman Oruç'un emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı