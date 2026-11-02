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Hadise'den 80'ler konseptli doğum günü partisi! Leopar desenli kıyafetiyle dikkat çekti

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Hadise'den 80'ler konseptli doğum günü partisi! Leopar desenli kıyafetiyle dikkat çekti
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Ünlü şarkıcı Hadise, doğum gününü 80'ler konseptli bir partiyle kutladı. Leopar desenli kıyafeti ve kabarık saçlarıyla dikkat çeken şarkıcı, kutlamadan kareleri paylaşarak "Birkaç saatliğine her şeyi unutup sadece anın tadını çıkarmak..." ifadelerini kullandı.

  • Hadise, yeni yaşını 1980'li yıllar konseptiyle düzenlenen bir partiyle kutladı.
  • Şarkıcı, kutlamada leopar desenli tek omuzlu bir kıyafet ile hacimli saçlar ve dikkat çekici aksesuarlar tercih etti.
  • Hadise, doğum günü partisinden fotoğrafları Instagram hesabından yayımladı.

Ünlü şarkıcı Hadise, yeni yaşını 80'ler konseptiyle düzenlenen renkli bir partiyle kutladı. Leopar desenli kıyafetiyle dikkat çeken şarkıcı, doğum günü kutlamasından kareleri takipçileriyle buluşturdu.

DOĞUM GÜNÜNDE 80'LER RÜZGÂRI ESTİ

Sahne performansları ve cesur kıyafet tercihleriyle adından söz ettiren Hadise, bu kez doğum günü kutlamasıyla dikkat çekti. Yeni yaşını sevdikleriyle birlikte karşılayan ünlü şarkıcı, partisinin konseptini 1980'li yıllar olarak belirledi.

Kutlama için leopar desenli, tek omuzlu bir kıyafet tercih eden Hadise, hacimli saçları ve dikkat çekici aksesuarlarıyla 80'lerin modasını yansıttı.

"HERKESİN GÖRÜNÜMÜNE AYRI AYRI BAYILDIM"

Doğum günü partisinden fotoğraflarını Instagram hesabından yayımlayan Hadise, kutlamanın kendisi için taşıdığı anlamı da anlattı.

Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Doğum günleri benim için hep çok özel… Sevdiklerimle bir arada olmak, eğlenmek, dans etmek, kahkahalar atmak ve birkaç saatliğine her şeyi unutup sadece anın tadını çıkarmak…

Bu yıl doğum günümün konsepti 80’lerdi! ?? Herkes o kadar özenmiş, o kadar güzel hazırlanıp gelmişti ki… Herkesin look’una ayrı ayrı bayıldım! ????"

Hadise, mesajını İngilizce "Happy birthday to me!" (İyi ki doğdum!) sözleriyle tamamladı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (1)

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