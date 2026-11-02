ABD'de 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri Trump'ın kalan iki yılını belirleyecek

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ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak Kongre ara seçimlerinde milyonlarca seçmen sandık başına gitmeye hazırlanırken, Temsilciler Meclisi ve Senatoda ortaya çıkacak yeni tablo, Başkan Donald Trump'ın kalan iki yılındaki siyasi dengeleri belirleyecek.

ABD Başkanı Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ortasında gerçekleştirilecek seçimlerde, Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ile üst kanadı Senatodaki 100 sandalyeden 35'i için seçmenler oylarını kullanacak.

Seçimlerde ayrıca 36 eyalette valilik yarışları düzenlenecek, çok sayıda eyaletin yasama organlarının üyeleri ve yerel yöneticileri de belirlenecek.

Son iki yıldır Kongrenin iki kanadında çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçiler bu avantajlarını korumaya çalışırken, Demokratlar ise her iki kanatta da çoğunluğu elde etmeyi hedefliyor.

4 Kasım'da ortaya çıkacak Kongre tablosu, Trump yönetiminin 2027 ve 2028 yıllarındaki yasama faaliyetleri bakımından hayati derecede önem taşıyor.

Demokratların Temsilciler Meclisinde ve/veya Senatoda çoğunluğu ele geçirmesi durumunda, Trump'ın en çok da bütçe, vergi ve göçmenlik düzenlemeleri gibi adımlarının Kongreden geçmesi zorlaşacak.

Kongre ara seçimleri nasıl yapılıyor?

ABD'de başkanlık seçimleri dört yılda bir, Kongre seçimleri ise iki yılda bir gerçekleştiriliyor.

Başkanlık seçimlerinin yapılmadığı, başkanın dört yıllık görev süresinin ortasına denk gelen Kongre seçimleri, "ara seçimler" (midterm elections) olarak adlandırılıyor.

ABD Kongresi, 435 üyeli Temsilciler Meclisi ve 100 üyeli Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor.

Temsilciler Meclisi üyeleri iki yıllığına seçilirken, her eyaletin nüfusuna göre belirlenen sayıda temsilcisi bulunuyor.

Örneğin Texas'ın 38, California'nın 52 ve New York'un 26 temsilcisi, ABD Temsilciler Meclisine seçiliyor. Buna karşılık nüfusu az olan eyaletlerden Iowa 4, Alaska 1 ve Idaho ise 2 temsilcisi ile temsil ediliyor.

Senatoda ise nüfusuna bakılmaksızın her eyalet iki senatörle temsil ediliyor. Altı yıllığına seçilen senatörlerin yaklaşık üçte biri, iki yılda bir yapılan seçimlerde yenileniyor.

Bu yıl normal takvim kapsamında 33 senatörlük için seçim yapılırken, Florida ve Ohio'daki iki özel seçimle birlikte sandığa gidecek toplam Senato sandalyesi sayısı 35'e ulaşıyor.

Kongre üyeleri, seçmenlerin doğrudan oylarıyla belirleniyor; bir diğer deyişle başkanlık seçimlerinden farklı olarak Kongre seçimlerinde "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) sistemi uygulanmıyor.

Seçimlerin ardından oluşacak yeni Kongre, 3 Ocak 2027'de resmen görevine başlayacak.

Oy verme süreci eyaletlere göre farklılık gösteriyor

ABD'de seçimler federal düzeyde yapılmasına rağmen oy verme ve oy sayım süreçleri büyük ölçüde eyaletler tarafından yürütülüyor.

Seçmenler, eyaletlerinin belirlediği kurallar çerçevesinde seçim günü sandığa giderek, erken oy kullanarak ya da posta yoluyla oylarını verebiliyor.

Bazı eyaletlerde seçmenlere otomatik olarak posta yoluyla oy pusulası gönderilirken, bazılarında ise seçmenlerin posta yoluyla oy kullanmak için başvuruda bulunması gerekiyor.

Oy kullanmak için kimlik gösterme zorunluluğu, seçmen kayıt süreleri ve posta oylarının kabul edilmesine ilişkin son tarihler de eyaletlere göre değişiyor.

Özellikle Trump'ın seçim sistemine ilişkin en önemli şikayetlerinden ikisi olan "posta yoluyla oy kullanma" ve "kimlik kartı gösterme zorunluluğu olmadan oy kullanma" süreçleri, Amerikan kamuoyunda halen tartışılıyor.

ABD genelinde tek bir sandık kapanış saati bulunmadığından, sonuçlar ülkenin doğusundan batısına doğru farklı saatlerde gelmeye başlıyor.

Özellikle oy farkının az olduğu eyaletlerde posta oylarının sayılması ve itiraz süreçleri nedeniyle kesin sonuçların açıklanması birkaç gün sürebiliyor.

Bu yılki Kongre ara seçimlerine katılımın son dönemdeki diğer seçimler gibi yüksek olması bekleniyor. Özellikle Trump'a destek verenler ile karşı olanlar arasındaki siyasal ve sosyolojik makasın giderek açıldığı yönündeki göstergeler, seçmenleri daha fazla sandığa gitmeye yönlendiriyor.

ABD medyasına yansıyan son analizlere göre, 47 eyalet ve başkent Washington'da 43 milyondan fazla seçmen erken oy kullanmış veya posta yoluyla oyunu göndermiş durumda.

Bu sayı, 2022 ara seçimlerinin aynı dönemine kıyasla yaklaşık 10 milyonluk bir artışa işaret ediyor.

Demokratlar, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamaya yakın gözüküyor

Cumhuriyetçiler, 2024 seçimlerinin ardından Temsilciler Meclisindeki çoğunluklarını korurken, aradan geçen iki yılda istifalar ve boşalan sandalyeler nedeniyle iki parti arasındaki fark daraldı.

1 Kasım itibarıyla Temsilciler Meclisinde 218 Cumhuriyetçi, 214 Demokrat ve bir bağımsız üye bulunuyor; iki sandalye ise şu anda boş durumda.

435 sandalyeli Mecliste salt çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor.

Dolayısıyla Demokratların çoğunluğu elde etmesi için seçimlerde, mevcut sandalyelerine ek olarak en az 4 sandalye daha kazanması gerekiyor.

Temsilciler Meclisindeki çoğunluk, Meclis Başkanının belirlenmesinin yanı sıra yasama gündeminin oluşturulması, bütçe görüşmeleri ve Kongre komitelerinin yönetimi bakımından önem taşıyor.

Demokratların burada çoğunluğu kazanması durumunda Trump'ın azline yönelik süreç dahil birçok kritik konunun Temsilciler Meclisi gündemine gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Senatoda kafa kafaya yarış

Cumhuriyetçiler, 100 üyeli Senatoda 53 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundururken, Demokratların ise kendileriyle hareket eden 2 bağımsız dahil toplam 47 sandalyesi bulunuyor.

Bu tabloya göre Demokratların Senatoda çoğunluğu ele geçirebilmesi için Cumhuriyetçilerden net 4 sandalye kazanması gerekiyor.

Senato seçimlerinde özellikle Georgia, Michigan, Maine, Alaska, Kuzey Carolina, Ohio ve Iowa gibi eyaletlerdeki yarışlar yakından takip ediliyor.

Demokratlar, 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'ın kazandığı Georgia ve Michigan'daki sandalyelerini korumaya çalışırken, Cumhuriyetçiler ise Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in kazandığı Maine'deki sandalyelerini korumaya çalışacak.

Senato, Yüksek Mahkeme dahil federal yargıçların ve üst düzey yönetim görevlilerinin onaylanması ile uluslararası anlaşmaların değerlendirilmesi gibi yetkileri nedeniyle başkanlık yönetimi açısından ayrı bir öneme sahip.

Bununla birlikte, Senatoda çoğunluğun elde edilmesi, her yasa teklifinin kabulü için yeterli olmuyor. Birçok düzenlemede tartışmaların sona erdirilmesi için 60 senatörün desteği gerekiyor.

60 senatöre ulaşmak zor olduğundan, Amerikan siyasi sisteminde "filibuster" denen bu yöntemle bazen tek bir senatör bile, uzun süre kürsüde konuşarak bir yasama sürecini geciktirebiliyor.

Anketlerde Demokratlar avantajlı gözüküyor

ABD'de ülke geneli anketleri yayımlayan Real Clear Politics'te yer alan son anketlere göre, Demokratların Senatoda 4 sandalye daha kazanarak 51 sandalyeye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Temsilciler Meclisi anketlerine göre, 24 ilave sandalye kazanarak 239 sandalyeye ulaşabileceği tahmini yapılıyor.

Seçimler, Trump'ın kalan iki yılını doğrudan etkileyecek

ABD'de ara seçimler, seçmenlerin görevdeki başkanın performansını değerlendirdiği önemli siyasi süreçlerden biri olarak görülüyor.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ortasında gerçekleştirilecek 3 Kasım seçimleri de Beyaz Saray ile Kongre arasındaki güç dengesini yeniden belirleyecek.

ABD'de genel olarak görevdeki başkanın partisinin ara seçimlerde güç kaybetmesi aslında beklenmedik bir durum değil; ancak özellikle ekonomi temelli şikayetler sebebiyle Cumhuriyetçilerin iki kanattaki çoğunluğunu kaybetmesi, Trump'ın kalan iki yılını oldukça zorlu bir süreç haline getirecek.

Demokratların sadece Temsilciler Meclisinde bile çoğunluğu elde etmesi, Beyaz Saray'ın özellikle bütçeyle ilgili herhangi bir planının akamete uğramasına yetebilir.

Bu da Trump ile Demokratlar arasında kıyasıya siyasi müzakerelerin yaşanmasına yol açabilecek.

Seçim sonuçları, Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında izleyeceği politikaların yanı sıra, 2028 başkanlık seçimlerine giden süreçte iki parti arasındaki siyasi dengeleri de yeniden biçimlendirecek.

Kaynak: AA