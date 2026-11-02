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DMO, Hürmüz'de 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarpıp infilak ettiğini açıkladı

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DMO, Hürmüz Boğazı'nda yasaklı rotadan izinsiz geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiğini açıkladı. Açıklamada, tankerlerden birinin süper tanker olduğu ve yangın çıktığı, gemilerin ABD desteğiyle gizlice geçmeye çalıştığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) Hürmüz Boğazı'ndaki seyir güvenliğine ilişkin endişe verici bir açıklama geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, DMO Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi Hürmüz Boğazı'nı yasaklı rotadan izinsiz bir şekilde geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiğini duyurdu. Söz konusu gemilerden birinin "süper tanker" olduğu ve patlamanın ardından bu gemide yangın çıktığı aktarılan açıklamada, "Bu tankerler navigasyon ve tanımlama sistemlerini kapatmış ve ABD ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki yasadışı güzergahtan gizlice geçmeyi amaçlamışlardır. Ancak, yaşananların ardından hareket kabiliyetlerini yitirmişlerdir" denildi.

Bir geminin şüpheli saldırıya uğradığı açıklanmıştı

DMO'nun son açıklamasının, Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı'nın (UKMTO) Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir geminin bilinmeyen bir mühimmat tarafından vurulduğunu duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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