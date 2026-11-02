Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan Haber Videosunu İzle
Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Cadılar Bayramı kapsamında İstiklal Caddesi'ne çıkan kişiler, birbirinden ilginç kostümleri ve korkutucu makyajlarıyla dikkat çekti. ABD sokaklarını aratmayan görüntüler tartışmaları da beraberinde getirirken, kutlamaları eğlence olarak görenlerin yanı sıra Türk kültürüyle bağdaşmadığını savunan görüşler de ortaya çıktı.

  • İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde gece saatlerinde Cadılar Bayramı kostümleriyle dolaşan kişiler görüntülendi.
  • Görüntülerde beyaz çarşaf giyip güneş gözlüğü takan üç kişi ile iskelet desenli kıyafet, korku temalı maske ve ürkütücü makyaj kullanan katılımcılar yer aldı.
  • ABD'de yaygın kutlanan Cadılar Bayramı'nın İstanbul'daki görüntüleri, geleneğin Türkiye'de yaygınlaşmasına dair farklı görüşlerin tartışılmasına yol açtı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi, Cadılar Bayramı kostümleriyle dolaşan kişilere sahne oldu. Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, farklı karakterlere bürünen kişilerin kalabalık caddede yürüdüğü görüldü. Bazı katılımcılar korkutucu makyajları ve sıra dışı kıyafetleriyle dikkat çekerken, bazıları ise daha eğlenceli kostümleri tercih etti.

HAYALET KOSTÜMLERİYLE POZ VERDİLER

Görüntülerde beyaz çarşaflara bürünüp güneş gözlüğü takan üç kişinin kameraya poz verdiği görüldü. İskelet desenli kıyafetler, korku temalı maskeler ve ürkütücü makyajlarla dolaşan diğer katılımcılar da dikkat çekti.

Özellikle korku filmi karakterlerini andıran kostümler ve yüz makyajları, gece boyunca kaydedilen görüntülerde öne çıktı.

RENKLİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

İstiklal Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde kostümlü kişilerin kameraya poz verdiği, yürüyüş yaptığı ve farklı karakterleri canlandırdığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Özellikle ABD'de yaygın olarak kutlanan Cadılar Bayramı'nın İstanbul'daki görüntüleri tartışmaları da beraberinde getirdi. Batı kültürüne ait bu geleneğin Türkiye'de giderek daha fazla ilgi görmesi, kültürel değerler ve gelenekler açısından farklı görüşleri gündeme taşıdı. Renkli kostümlerle gerçekleştirilen kutlamalar bazı kesimler tarafından eğlence olarak değerlendirilirken, bu tür etkinliklerin Türk kültürüyle bağdaşmadığını savunan görüşler de tartışmanın diğer tarafını oluşturdu.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

Taşları kadar değeri de göz kamaştırıcı! İşte arkasındaki sır
Kayseri Melikgazi'de kötü kokunun ardından 5 gün önce ölen kadının cesedi bulundu

Tüm binayı sardı, ekipler içeri girince korkunç manzara ile karşılaştı
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı

Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
2000

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMGk:

İşe yaramaz tayfa bırakın bunlarla ugraşsınlar. Bizim teknofest gençliğimiz gümbür gümbür geliyor

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyıldıray yanık:

Bu yorumu beğenmeyen tarraklarım kimler acaba

yanıt7
yanıt0
Haber YorumlarıKadir Yılmaz:

bizim benliğimizi alıyorlar uyan Türk genci sen bu değilsin

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcengiz.sahin3458:

yazık

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil ibrahim Adıgüzel:

gelinen nokta

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Acar:

Bu ekip gezmeyi seven ekip neredeyse hepsi uyuşturucu alkol etkinlik etkinlik gezen tipler kimseye bi faydası olmaz

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da okulda dehşet! 8 yaşındaki çocuk 6 yaşındaki kızı öldüresiye dövdü

Okulda dehşet! 8 yaşındaki çocuk, küçük kızı öldüresiye dövdü
İsrail'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot'tan Netanyahu'ya sert suçlama

İsrail'de seçim bitti, kavga başladı
ABD'de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız

Pilotun son sözleri kan dondurdu! Çakıldığı yerde dev krater oluştu
İngiltere'de Filistin'e destek eylemlerinde 4 bin 200 gözaltı

İngiltere'de ortalık karıştı! 325 kişiye gözaltı
Burak Yılmaz Süper Lig'e çok hızlı geri döndü

Süper Lig'e geri döndü, şov yapıyor
Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler

Jorge Jesus'a sordu, olumlu referans aldı! İşte istediği teknik adam
Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular

Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Güney Kore lideri Lee'den Erdoğan'a Türkçe mesaj: Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ülkeye iner inmez Türkçe paylaşım yaptı