Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı

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Sinan Akçıl, Türkiye’de Cadılar Bayramı kutlamalarına tepki gösterdi. Akçıl’ın sözlerinin ardından, yıllar önce Miami’de düzenlenen bir Halloween partisine katıldığı döneme ait kostümlü fotoğrafları yeniden gündeme geldi.

“CADILAR YÜZÜNÜ YIKAYIP EVLERİNE DÖNSÜN”

Akçıl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız Halloween bittiyse, cadılar yüzünü yıkayıp normal evlerine dönüp babalarına çay demleyip,dizi izleyebilirler”

YILLAR ÖNCE HALLOWEEN PARTİSİNE KATILMIŞ

Akçıl’ın eski görüntülerinin, yıllar önce Miami’de katıldığı Halloween partisinde çekildiği belirtildi. Gecce.com’un Miami’de düzenlediği “Cumhuriyet Coşkusu” etkinliğinde sahne almak için kentte bulunan Akçıl, iş insanı Mehmet Bayraktar’ın yeni açtığı The Deck adlı kulüpte düzenlenen partiye katılmıştı.